Taekwondo, i giovani Mangione e Frassica eliminati a testa alta dai Mondiali 2025

Niente medaglia ma segnali incoraggianti per il futuro in chiave azzurra al termine della settima e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). La spedizione italiana si chiude dunque con all’attivo l’argento di Simone Alessio nella -87 kg come unico piazzamento sul podio, ma oggi i due giovani esordienti in gara hanno ben figurato alla loro prima esperienza in una rassegna iridata assoluta.

Angelo Mangione, già campione mondiale juniores nel 2022, si è reso protagonista di un ottimo percorso nella categoria -74 kg battendo al primo turno Erfan Moradi (rappresentante del team dei rifugiati per la Federazione Internazionale) per 8-4 al terzo round e soprattutto il quotato spagnolo campione europeo in carica e oro mondiale 2022 Daniel Quesada Barrera in rimonta con i parziali di 0-6, 4-3 e 5-2.

Agli ottavi il diciottenne siciliano se l’è giocata alla pari con il forte iraniano Amir Sina Bakhtiari, numero 12 del ranking, perdendo per un’incollatura la prima e la terza ripresa con lo stesso score (3-3 e 4-4) e aggiudicandosi la seconda per 6-5. Un vero peccato per Mangione, che ha comunque dimostrato le sue potenzialità anche sul palcoscenico iridato.

Qualche rimpianto anche per Anna Frassica, eliminata ai sedicesimi nei -53 kg dalla n.4 del seeding Chuling Zhang dopo aver sconfitto nettamente al primo turno la ghanese Eunice Adedapo (8-3, 8-0). La mesagnese classe 2008 ha dato vita ad un match estremamente spettacolare contro la padrona di casa cinese, sfiorando addirittura il successo al terzo round (avanti 13-12 negli ultimi secondi, poi beffata allo scadere da un calcio alla testa) dopo aver vinto la seconda frazione per 2-0.