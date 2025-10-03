Tadej Pogacar onora la promessa: correrà la Tre Valli Varesine dopo gli Europei

Tadej Pogacar non si concede pause dopo aver dominato a Kigali ed essersi confermato Campione del Mondo. Il fuoriclasse sloveno andrà infatti a caccia del trionfo anche nella prova in linea degli Europei, prevista domenica 5 ottobre sulle strade francesi. Il vincitore del Tour de France punterà a conquistare anche la maglia blu-stellata, che non potrà comunque mai indossare visto che quella iridata ha importanza maggiore.

L’alfiere della UAE Emirates incrocerà il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard sull’esigente tracciato in terra transalpina e poi si trasferirà in Italia. Tadej Pogacar ha infatti mantenuto la promessa fatta lo scorso anno: martedì 7 ottobre correrà la Tre Valli Varesine. Nel 2024 la corsa venne annullata a causa del maltempo e il balcanico disse che sarebbe tornato per onorare l’impegno. Così ha fatto e dunque lo vedremo all’opera nell’appuntamento che chiuderà il Trittico Lombardo.

Per Pogacar si tratterà di un antipasto in vista del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento in programma sabato 11 ottobre e dove vorrà ribadire il ruolo di dominatore recitato nelle ultime stagioni. Accanto allo sloveno ci saranno anche il messicano Isaac Del Toro e l’australiano Jay Vine, la UAE Emirates sarà completata da Alessandro Covi, Rafal Majka, Pablo Torres ed Enea Sambinello.