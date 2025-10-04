Tadej Pogacar: “Evenepoel e Vingegaard? Spero mi diano filo da torcere. Ci vorrà il turbo per attaccare…”

Tadej Pogacar si presenterà da grande favorito della vigilia alla prova in linea degli Europei: a una settimana di distanza dal dominio totale ai Mondiali, il fuoriclasse sloveno andrà a caccia anche del trionfo nella rassegna continentale. Il vincitore del Tour de France non ha mai conquistato la maglia blu-stellata e dunque vorrà provare a spuntare una casella nel suo sconfinato palmares, ma per festeggiare in Francia dovrà spuntarla nell’attesissima sfida con il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard.

Il cannibale del ciclismo contemporaneo ha svelato le sensazioni attraverso le dichiarazioni della vigilia: “Perché sono qui? Perché di solito l’Europeo si corre su tracciati facili e adatti a ciclisti veloci, mentre domani il tracciato sarà molto duro e sapete che più i percorsi sono difficili più mi piacciono. Poi sono venuto perché partecipano anche Evenepoel e Vingegaard, che sono due dei più forti corridori al mondo e mi piace misurarmi con i più forti: sono sicuro che sono entrambi in grande forma e spero mi diano davvero filo da torcere. Mi sembra di aver recuperato bene“.

Tadej Pogacar potrebbe partire da lontanissimo come fatto a Kigali? “Rispetto al Mondiale la prova è più corta di una sessantina di chilometri, quindi per scappare dalle ruote di gente come Evenepoel o Vingegaard ci vorrà davvero il turbo. Lo ritengo molto improbabile però… Però mi piacerebbe“.

Martedì sarà poi impegnato alla Tre Valli Varesine: “Sarà un allenamento importante in più sarà un modo per risarcire gli organizzatori della sospensione ma la Tre Valli è anche una partita a scacchi, una corsa così imprevedibile da stuzzicarmi moltissimo”. Sabato poi la caccia al quinto sigillo consecutivo al Giro di Lombardia: “Non ne voglio parlare e non per questione di scaramanzia, ma il fatto è che cerco di isolare ogni singola tappa o corsa e passare alla successiva a lavoro svolto. Che il Lombardia mi piaccia non c’è bisogno che ve lo dica“.