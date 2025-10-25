Tabellone WTA Chennai 2025: Bronzetti e Stefanini le azzurre presenti in India

Per la seconda volta il circuito WTA approda a Chennai, nell’ambito di un rapporto estremamente complesso tra il circuito femminile e l’India. Ci avevano provato Hyderabad prima e Bengaluru (dove vinse Mara Santangelo) poi, ma dopo il 2008 che vide il successo di Serena Williams si è ritornati a Chennai solo nel 2022, e poi di nuovo quest’anno.

Sono due le italiane al via. In particolare, le chance sono dalla parte di Lucia Bronzetti, che in caso di capacità di ritrovare una buona forma potrebbe anche andare lontano, considerato che, a parte la neozelandese Lulu Sun in finale a Guangzhou questa settimana, non ci sono particolari giocatrici che abbiano un grande momento di forma.

Per Lucrezia Stefanini il discorso è più complesso: innanzitutto perché affronta l’indonesiana Janice Tjen, diventata già una specie di oggetto di culto degli appassionati per un gioco che a tratti ricorda quello di tante giocatrici che hanno fatto dello stile un’arte. E poi perché, ad oggi, si trova a enorme distanza da Chennai: a Rovereto, dove gioca la semifinale del locale WTA 125 proprio oggi.

Nessuna italiana nelle qualificazioni, che sono terreno di caccia per giocatrici in cerca di un ritorno di fiamma in un modo o nell’altro (Arina Rodionova e Dalila Jakupovic). Va fatto notare come il cut off sia tra i più alti del circuito, e anzi il fatto che Sun, da numero 116 del mondo, sia testa di serie numero 8 fa capire che questo torneo riassume questioni già note anche nell’ATP circa la forza attrattiva attuale dell’India.

TABELLONE WTA 250 CHENNAI 2025

Sonmez (TUR) [1]-Prozorova

Tararudee (THA)-Timofeeva (UZB)

Iatchenko-Charaeva

Kawa (POL)-Bronzetti (ITA) [5]

Tjen (INA) [4]-Stefanini (ITA)

Friedsam (GER)-L. Fruhvirtova (CZE)

Hibino (JPN)-Pohankova (SVK) [WC]

Qualificata-Sun (NZL) [8]

Birrell (AUS) [7]-Bartunkova (CZE)

Rajeshwaran (IND) [WC]-Bhamidipaty (IND) [WC]

Yamalapalli (IND) [WC]-Qualificata

Qualificata-Vekic (CRO) [3]

Jeanjean (FRA) [6]-Stojanovic (SRB)

Hontama (JPN)-Hunter (AUS) [PR]

Qualificata-Garland (TPE)

Parry (FRA)-Jones (GBR) [2]