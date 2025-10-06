Tabellone Mondiali calcio U20 2025: orari, programma, tv, accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Con la conclusione della fase a gironi, si è delineato finalmente il quadro del tabellone a eliminazione diretta dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025, in corso di svolgimento fino a domenica 19 ottobre in Cile. La prima scrematura ha portato da 24 a 16 le squadre ancora in lizza per il titolo iridato giovanile, con gli ottavi che inizieranno nella giornata di domani.

L’Italia ha superato il taglio grazie al secondo posto nel gruppo D e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno vinto a sorpresa il girone E. Gli Azzurrini, vice-campioni del mondo U20 in carica, scenderanno in campo allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua giovedì 9 ottobre (ore 21.30 italiane, le 16.30 locali) per andare a caccia di un posto tra le migliori otto del torneo.

In caso di successo, la selezione tricolore guidata dal CT Carmine Nunziata troverebbe ai quarti la vincente del confronto tra Marocco e Corea del Sud. Un tabellone oggettivamente tutt’altro che proibitivo per la nostra Nazionale U20, che potrebbe poi trovare eventualmente in un’ipotetica semifinale la temibile Francia o in alternativa Giappone, Paraguay e Norvegia.

Dall’altra parte del tabellone gli spauracchi principali sono rappresentati invece da Argentina e Spagna, favorite d’obbligo per arrivare ad incrociarsi in semifinale, ma attenzione al Cile padrone di casa o ad altre outsider interessanti come Messico e Colombia. Di seguito il tabellone dagli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2025.Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed in streaming su Rai Play.

TABELLONE MONDIALI CALCIO U20 2025

Cile vs Messico (mercoledì 8 ottobre, ore 1.00)

Argentina vs Nigeria (mercoledì 8 ottobre, ore 21.30)

Ucraina vs Spagna (martedì 7 ottobre, ore 21.30)

Colombia vs Sudafrica (mercoledì 8 ottobre, ore 21.30)

Italia vs Stati Uniti (giovedì 9 ottobre, ore 21.30)

Marocco vs Corea del Sud (venerdì 10 ottobre, ore 1.00)

Paraguay vs Norvegia (giovedì 9 ottobre, ore 1.00)

Giappone vs Francia (giovedì 9 ottobre, ore 1.00)