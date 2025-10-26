Tabellone doppio ATP Parigi 2025: Bolelli/Vavassori, ultimo sforzo per le Finals

Si è tenuto anche il sorteggio del tabellone di doppio al Masters 1000 di Parigi, per la prima volta sito lontano da Bercy, sua sede dal 1986 al 2024. Alla Defense ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ai quali, però, come al solito in un anno inusualmente sfortunato in fatto di sorteggi tocca una coppia complessa: il finalista di Wimbledon David Pel, olandese, e Santiago Gonzalez, messicano.

Per Bolelli e Vavassori lo spot è quello di Heliovaara/Patten, e ci sono da conquistare alcuni punti, gli ultimi, che permettano di difendersi da Nys/Roger-Vasselin, l’unica coppia che, in combinazione con un buon risultato di Harrison/King, può togliere le seconde Finals consecutive agli italiani. I punti di divario nella Race sono 530, dunque dovrebbe essere un margine sufficiente.

Anche perché Nys e Roger/Vasselin dovrebbero raggiungere la finale e sperare in Harrison/King in semifinale e Bolelli/Vavassori fuori presto, come scenario ideale. Rimane il fatto che, però, per gli americani ai quarti ci sono Arevalo/Pavic e il duo monegasco-francese è proprio dalla parte degli italiani, e un eventuale quarto (difficile: ci sono Heliovaara/Patten) diventerebbe cruciale.

Presente anche Luciano Darderi, che alle volte procede ad alternare i compagni e questa volta ha trovato in Francisco Cerundolo il compagno di viaggio. I due giocheranno contro Harrison/King al primo turno; dello spot di tabellone ne abbiamo già parlato.

TABELLONE DOPPIO MASTERS 1000 PARIGI

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Bye

Doumbia (FRA)/Reboul (FRA)-Halys (FRA [WC]/Herbert (FRA) [WC]

Mpetshi Perricard (FRA)/Rinderknech (FRA)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG)

F. Cerundolo (ARG)/Darderi (ITA)-Harrison (USA)/King (USA) [8]

Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]-Bye

Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA)-Dimitrov (BUL)/Mahut (FRA)

Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA)-Erler (AUT)/Galloway (USA)

Gonzalez (MEX)/Pel (NED)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]

Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [6]-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) [WC]

Peers (AUS)/Tracy (USA)-Bopanna (IND)/Bublik (KAZ)

Cabral (POR)/Miedler (AUT)-Borges (POR)/Machac (CZE)

Bye-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [4]

Krawietz (GER)/Puetz (GER) [5]-Melo (BRA)/Zverev (GER)

Krajicek (USA)/Mektic (CRO)-Arends (NED)/Johnson (GBR)

Bhambri (IND)/Pavlasek (CZE)-Goransson (SWE)/Zielinski (POL)

Bye-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2]