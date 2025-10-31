Sylla e Orro non giocano in Turchia, il campionato va in pausa: quando tornano e prossime avversarie

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si sta prendendo una pausa: la quarta giornata si è disputata lo scorso weekend (25-26 ottobre), ma non si scenderà in campo né nel weekend alle porte (1-2 novembre) e nemmeno il prossimo (8-9 novembre). Bisognerà aspettare addirittura domenica 16 novembre per tornare in scena, con la disputa di sette incontri spalmati nel corso del pomeriggio.

Gli appassionati italiani stanno seguendo il torneo con attenzione, vista la presenza di due azzurre che in estate hanno vinto la Nations League e i Mondiali dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per ammirare nuovamente Alessia Orro e Myriam Sylla occorrerà dunque attende la conclusione di questo stop previsto nella prima parte di stagione.

La palleggiatrice Alessia Orro ha guidato il Fenerbahce Istanbul alla conquista della Supercoppa di Turchia e al primo posto in campionato, condiviso con il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali si rimetterà in gioco per il big match sul campo dell’Eczacibasi Istanbul, con il chiaro obiettivo di difendere l’imbattibilità stagionale.

La schiacciatrice Myriam Sylla si è sempre distinta a suon di punti con la maglia del Galatasaray Istanbul, anche se domenica ha perso il big match contro il Vakif e si trova a tre punti dalla vetta. Le giallorosse punteranno a rialzare la testa alla ripresa agonistica, per le ragazze di coach Massimo Barbolini la ripresa sarà sulla carta agevole: sfida casalinga contro il poco quotato Bahcelievler. A fine novembre inizieranno anche le Coppe Europee, con Orro attesa in Champions League e Sylla impegnata in CEV Cup.