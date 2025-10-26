Sylla duella con Boskovic a suon di punti, ma il Vakif di Guidetti vince. Orro riposa, Fener ok

Myriam Sylla ha fornito una prestazione di grande carattere nel big match della quarta giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha guidato in maniera brillante il Galatasaray Istanbul di coach Massimo Barbolino, ma non è stato sufficiente per avere la meglio contro il VakifBank Istanbul. Il sestetto di coach Giovanni Guidetti ha prevalso per 3-0 (26-24; 25-19; 25-17) tra le mura amiche, infliggendo alle giallorosse il primo ko stagionale.

Myriam Sylla ha messo a segno 16 punti (39% in fase offensiva e 64% in ricezione), risultando la top-scorer della propria formazione, considerando anche le difficoltà riscontrate dall’opposto Kaja Grobelna (7 punti). L’azzurra ha saputo tenere testa ai formidabili terminali offensivi del Vakif, ovvero la fuoriclasse Tijana Boskovic (16 punti) e la talentuosa Marina Markova (17).

Giornata di riposo per Alessia Orro, che è stata determinante nell’avvio di stagione del Fenerbahce Istanbul (trionfo in Supercoppa Italiana e tre affermazioni in campionato). La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è stata preservata da coach Marcello Abbondanza, che ha preferito fare rifiatare la palleggiatrice sostituendola con Arelya Karasoy Kocas.

Le gialloblù hanno vinto contro il Besiktas per 3-0 (25-13; 25-16; 25-17) di fronte ai 3.500 spettatori del Burhan Felek Salonu, trascinate dalla schiacciatrice Arina Fedorovtseva (21 punti), che oggi ha guidato il reparto offensivo visto il riposo concesso anche alla bomber Melissa Vargas. Fenerbahce e VakifBank svettano ora al comando con 12 punti all’attivo, con tre lunghezze di vantaggio nei confronti dell’Eczacibasi Istanbul e del Galatasaray.