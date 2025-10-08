Swimming World Cup 2025, il nuoto mondiale riparte da Carmel: Ceccon guida l’Italia nella sfida ai big

Il grande nuoto internazionale riaccende i riflettori negli Stati Uniti. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, il moderno Carmel High School Natatorium, in Indiana, sarà il teatro della prima tappa della Swimming World Cup 2025, circuito che torna a proporsi come vetrina di eccellenza tra stagione olimpica e nuovo ciclo mondiale. In vasca scenderanno molti dei protagonisti di Singapore, in un mix di giovanissimi già affermati e campioni consolidati che promettono spettacolo sin dalle prime batterie.

Tra i nomi più attesi spicca naturalmente Thomas Ceccon, fresco di medaglie e record, pronto a confrontarsi con un parterre di altissimo livello. Il fuoriclasse veneto sarà uno dei riferimenti italiani di una rassegna che si preannuncia tra le più competitive degli ultimi anni, sia per qualità tecnica che per profondità del campo gara. Al suo fianco, nella rappresentativa azzurra, figurano anche Lorenzo Mora, Federico Burdisso, Ludovico Viberti, Leonardo Deplano, Manuel Frigo e Alberto Razzetti, a comporre un gruppo che potrà misurarsi contro i migliori specialisti del pianeta in vista della lunga stagione 2025-2026.

World Aquatics ha annunciato un gruppo ristretto di stelle che prenderà parte a tutte e tre le tappe del circuito. Tra loro la canadese Summer McIntosh, vera dominatrice del mezzofondo mondiale, e la fuoriclasse australiana Kaylee McKeown, regina del dorso. Insieme a loro ci saranno Kate Douglass, Mollie O’Callaghan, Regan Smith, Hubert Kos, Noè Ponti, Josh Liendo e lo stesso Ceccon, a rappresentare il nucleo fisso del circuito.

La tappa di Carmel arricchirà ulteriormente il cast con due nomi che da soli valgono il prezzo del biglietto: Gretchen Walsh, sette volte campionessa iridata in corta nel 2024 e primatista mondiale in quattro discipline, e il francese Leon Marchand, quattro ori olimpici e punto di riferimento del nuovo nuoto mondiale. Marchand, che ha scelto di gareggiare soltanto negli Stati Uniti, sarà una delle principali attrazioni dell’intero weekend.

Gli Stati Uniti si presenteranno in forze davanti al proprio pubblico, con una formazione che unisce big di esperienza e nuovi talenti. Oltre ai già citati Walsh e Smith, scenderanno in vasca Michael Andrew, Shaine Casas, Luke Hobson e Kieran Smith, insieme a una folta rappresentanza di club swimmers di assoluto livello: Jack Alexy, Phoebe Bacon, Katharine Berkoff, Carson Foster, Chris Guiliano, Gabriel Jett, Matt King, Bella Sims e Alex Walsh, tutti decisi a difendere il prestigio del nuoto statunitense.

Ma sarà la varietà del parterre internazionale a dare alla tappa americana il respiro di un piccolo mondiale. Dall’Australia arriveranno Sam Short e Olivia Wunsch, dal Canada un gruppo fortissimo con McIntosh, Liendo, Kylie Masse, Taylor Ruck e Ingrid Wilm, mentre la Gran Bretagna potrà contare su Adam Peaty, Matt Richards, Freya Colbert, Max Litchfield e Abbie Wood. Completeranno il cast la stella irlandese Mona McSharry, il veterano giapponese Daiya Seto, i neerlandesi Caspar Corbeau e Marrit Steenbergen, il neozelandese Lewis Clareburt, il polacco Ksawery Masiuk, il sudafricano Chad Le Clos e l’esplosivo Dylan Carter di Trinidad & Tobago.

La Swimming World Cup 2025 riparte dunque con un campo di partecipazione da capogiro e con l’obiettivo di mantenere alto l’interesse del pubblico dopo le emozioni dei Mondiali di Singapore. Il format, compatto e spettacolare, garantirà tre giorni di gare serrate, ideali per testare la condizione degli atleti e valutare le prime indicazioni della nuova stagione. Per gli azzurri sarà una prova impegnativa ma preziosa per capire a che punto è la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.