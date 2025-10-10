Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming

Ci siamo, entriamo ufficialmente nel vivo del rush finale del Mondiale di superbike 2025. La categoria dedicata alle moto derivate di serie sta per eleggere il proprio campione e lo farà nelle due prossime uscite. Si inizierà con il fine settimana del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento della stagione 2025.

Si gareggerà sul tracciato dell’Estoril e ci attendono tre manche che metteranno in palio punti pesanti, se non decisivi, per l’intera annata. Arriviamo all’appuntamento portoghese con la seguente classifica generale: Toprak Razgatlioglu con 523 punti contro i 487 di Nicolò Bulega, reduce da due importanti successi nella domenica di Aragon. Tra i due grandi rivali, quindi, rimangono 36 punti di distacco. Il pilota della Ducati sa che dovrà continuare a spingere al massimo, confidando in un regalo del turco.

Quale sarà il programma del fine settimana in terra lusitana? Si inizierà nella giornata di venerdì 10 ottobre alle ore 11.35 italiane (le ore 10.35 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Nel pomeriggio, poi, si tornerà in scena alle ore 16.00 per altri 45 minuti di lavoro di capitale importanza. Sabato 11 ottobre, poi, dopo la terza sessione di prove libere delle ore 10.00 (20 minuti) si inizierà a fare sul serio. Alle ore 12.00 sarà la volta della superpole che anticiperà Gara-1 alle ore 15.00. Domenica, invece, dopo i 10 minuti del warm-up delle ore 10.00, toccherà alla superpole race delle ore 12.00, quindi andrà a calare il sipario sul round dell’Estoril alle ore 15.00 con la seconda manche.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP dell’Estoril sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà le fasi più importanti del round. Su Sky Sport 1 (201), invece, andranno in scena superpole e le tre manche.

Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) live ed in chiaro

In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di superpole e delle tre manche.

PROGRAMMA GP ESTORIL 2025 SUPERBIKE (orari italiani)

Venerdì 10 ottobre

Ore 11.35-12.20 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2