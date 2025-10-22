Superbike, Nicolò Bulega primeggia nei Test di fine stagione. Distaccato Lecuona

Il Mondiale Superbike è andato in archivio con la vittoria del turco Toprak Razgatlioglu, capace di conquistare il titolo iridato all’ultima gara dopo un serrato duello con Nicolò Bulega. Sul circuito di Jerez de la Frontera la stagione è però proseguita con un paio di giornate di Test, dove è stato proprio il vice campione del mondo a fare la differenza.

Il centauro della Ducati ha stampato un convincente 1:37.587, migliorando il riscontro di ieri e inanellando una brillante serie di giri sul passo di 1’37” e 1’38”. Nicolò Bulega ha preceduto di 857 millesimi lo spagnolo Iker Lecuona, suo compagno di squadra. Buon ritmo delle Bimota guidate da Alex Lowes e Axel Bassani, che dopo l’assenza di ieri hanno completato 101 giri e hanno provato delle novità in termini di sospensioni e di motore che spera possano migliorare la velocità della moto sul rettilineo.

Il britannico ha chiuso con il terzo posto (1:38.756), quinto crono di Bassani (1:39.050), separati dalla BMW di Michael van der Mark, autore di un 1:38.998 nella giornata odierna da collaudatore della scuderia tedesca. Per la Honda spazio a Corentin Pecolari (1:39.607) e Ryan Vickers (1:39.659).