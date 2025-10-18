Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto in qualifica a Jerez. Razgatlioglu si difende ed è 2°

Nicolò Bulega firma una delle prestazioni più scintillanti dell’intera carriera e si prende di forza la pole position per il Gran Premio di Spagna, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025. Quinta Superpole stagionale (nona complessiva nella categoria) per l’emiliano del team ufficiale Ducati, che ha dominato la scena in qualifica martellando dei tempi clamorosi e dimostrando una netta superiorità sul resto della griglia.

Bulega ha stabilito il nuovo record della pista a Jerez de la Frontera in 1’36″629, migliorando di quasi un secondo il suo precedente primato che gli era valso la pole nel 2024 in 1’37″596. Un progresso veramente impressionante che non ha lasciato scampo al suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, capace comunque di difendersi egregiamente attestandosi in seconda piazza con un distacco di 524 millesimi dalla vetta.

Il turco della BMW si presentava in Andalusia da leader del campionato con un ampio margine di 39 punti su Bulega, quindi è consapevole di poter gestire il suo vantaggio accontentandosi magari di un posto sul podio nelle tre manche del weekend. Prima fila in griglia completata al terzo posto dalla Ducati del britannico Sam Lowes, che paga addirittura 972 millesimi dalla pole.

A seguire troviamo nell’ordine la Bimota di Alex Lowes in quarta piazza a 1.054, la Ducati di Andrea Iannone quinta a 1.119 e la Yamaha di Remy Gardner sesta a 1.151. Più lontani gli altri italiani con Andrea Locatelli 10°, Yari Montella 13°, Axel Bassani 14°, Alessandro Delbianco 17°, Michael Ruben Rinaldi 21° e Nicholas Spinelli 23°.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP SPAGNA SUPERBIKE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’36.629 6 164,783 279,6

2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’37.153 0.524 0.524 7 163,894 281,7

3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’37.601 0.972 0.448 4 163,142 276,8

4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’37.683 1.054 0.082 7 163,005 275,4

5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’37.748 1.119 0.065 7 162,896 281,7

6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’37.780 1.151 0.032 8 162,843 276,1

7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’37.986 1.357 0.206 7 162,501 278,2

8 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.054 1.425 0.068 7 162,388 283,2

9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.135 1.506 0.081 7 162,254 277,5

10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’38.152 1.523 0.017 8 162,226 274,7

11 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’38.229 1.600 0.077 8 162,099 279,6

12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’38.313 1.684 0.084 8 161,960 277,5

13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.354 1.725 0.041 7 161,893 279,6

14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’38.368 1.739 0.014 7 161,870 276,8

15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.577 1.948 0.209 7 161,527 277,5

16 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.725 2.096 0.148 7 161,284 276,1

17 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’38.865 2.236 0.140 7 161,056 277,5

18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.914 2.285 0.049 8 160,976 274,7

19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’38.963 2.334 0.049 6 160,896 278,9

20 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 1’39.299 2.670 0.336 6 160,352 283,2

21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.400 2.771 0.101 8 160,189 271,3

22 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.520 2.891 0.120 6 159,996 273,3

23 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.117 3.488 0.597 8 159,042 277,5

24 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1’40.213 3.584 0.096 8 158,890 276,8

25 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.148 4.519 0.935 7 157,421 274,0