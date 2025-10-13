Superbike, GP Spagna 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Sta per calare il sipario sul Mondiale 2025 di Superbike. Questo weekend infatti si svolgerà il GP di Spagna, appuntamento finale della stagione in scena presso il circuito di Jerez De La Frontera (Barcellona) dal 17 al 19 ottobre.

In occasione del GP di Estoril appena andato in archivio non si è mosso pressoché nulla in ottica classifica, considerato che l’attuale leader della classifica Toprak Ragazatlioglu e Nicolò Bulega si sono divisi sempre il primo ed il secondo posto, con il turco che si è preso gara-1 e l’azzurro che ha vinto gara-2. La Superpole Race è andata invece al pilota della BMW.

Adesso, quando manca solo l’atto finale, il pilota di Alanya guida le operazioni con 580 punti, seguito dal ducatista, secondo a 541. Riuscirà Buelga ad insidiare il diretto rivale nella pista catalana? Lo scopriremo questo weekend.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP dell’Estoril sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà le fasi più importanti del round. Su Sky Sport 1 (201), invece, andranno in scena le tre manche. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) si potrà vedere Gara-1 .In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della Superpole e delle tre manche.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2025 SUPERBIKE

Venerdì 17 ottobre

10:35-11:20 FP1

15:00-15:45 FP2

Sabato 18 ottobre

11:00-11:15 Superpole

14:00 Gara-1

Domenica 19 ottobre

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta Streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport (per Superpole, Superpole Race, Gara-1, Gara-2)