Superbike: Bulega vince anche gara-2 al GP di Spagna, ma il titolo è di nuovo di Razgatlioglu

Bulega si prende anche gara-2, ma Toprak Razgatlioglu saluta la categoria festeggiando il titolo. Il turco ha infatti vinto il Mondiale 2025 di Superbike dopo aver chiuso il weekend al terzo posto nella seconda prova valida per il GP di Spagna, ultimo atto della stagione appena terminato in quel di Jerez De La Frontera. Un responso che era già nell’aria dato la distanza in classifica, impreziosito però dall’ottima prova del ducatista, il quale non ha lasciato niente sul piatto provando di insidiare il rivale fino alla fine.

Non a caso, il pilota italiano si è reso artefice di una bella progressione dove, a seguito del terzo posto rimediato dopo la partenza, ha velocemente risalito la china, dimostrando tutta la sua classe. Ottima anche la rimonta del turco in forza alla BMW che, dopo essersi ritrovato in ottava posizione, si è subito liberato di diversi rivali ritrovandosi in top 3 dopo pochi giri.

Alla fine Bulega taglierà il traguardo per primo seguito dal compagno di scuderia Alvaro Bautista, secondo con un gap di +1.739, oltre che appunto da Razgatlioglu, sul gradino più basso del podio con +6.339. Da segnalare poi il quarto posto di Andrea Locatelli, seguito da Alex Lowes ed Andrea Iannone.

Nella classifica finale Razgatlioglu conclude la sua avventura in Superbike con 616 punti, tredici meno di Bulega, secondo con 606. Al terzo posto si è invece piazzato Alvaro Bautista con 337. Quindi Locatelli (310) e Petrucci (284).

GP SPAGNA: CLASSIFICA GARA-2

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 1’38.693 280,3 1’36.629 279,6

2 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 1.793 1.793 1’39.446 280,3 1’38.054 283,2

3 10 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 6.339 4.546 1’39.278 281,7 1’37.153 281,7

4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 8.833 2.494 1’39.431 276,8 1’38.152 274,7

5 4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 8.931 0.098 1’39.520 281,0 1’38.135 277,5

6 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 9.326 0.395 1’39.482 283,2 1’37.683 275,4

7 3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 11.435 2.109 1’39.848 283,2 1’37.748 281,7

8 7 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 15.947 4.512 1’39.937 279,6 1’38.229 279,6

9 8 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 17.473 1.526 1’39.729 277,5 1’38.725 276,1

10 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 17.835 0.362 1’39.781 280,3 1’38.368 276,8

11 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 18.598 0.763 1’40.019 278,2 1’37.780 276,1

12 17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 21.313 2.715 1’39.879 279,6 1’38.963 278,9

13 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 22.223 0.910 1’39.943 280,3 1’38.313 277,5

14 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 22.589 0.366 1’39.861 279,6 1’38.354 279,6

15 16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 29.592 7.003 1’40.308 274,7 1’38.914 274,7

16 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 33.447 3.855 1’40.640 279,6 1’39.520 273,3

17 15 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 33.570 0.123 1’40.438 276,1 1’38.865 277,5

18 21 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 33.642 0.072 1’41.053 280,3 1’40.117 277,5

19 22 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 20 42.398 8.756 1’41.041 274,0 1’40.213 276,8

20 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 46.023 3.625 1’41.055 272,7 1’39.400 271,3

21 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1’03.747 17.724 1’42.225 271,3 1’41.148 274,0

—————–Not Classifed—————–

RET 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 15 5 Laps 1’40.115 280,3 1’38.577 277,5

RET 18 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 11 9 Laps 1’40.272 283,2 1’39.299 283,2