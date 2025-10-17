Superbike, Bulega primeggia anche in FP2 a Jerez. Tripletta Ducati, insegue Razgatlioglu

Nicolò Bulega chiude davanti a tutti il venerdì di Jerez de la Frontera e realizza la miglior prestazione assoluta anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il turno pomeridiano è stato dominato in generale dalle Ducati, che hanno monopolizzato le prime tre posizioni e quattro delle prime cinque sul circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto.

Bulega è stato il più veloce del lotto nonostante un problema meccanico alla sua Panigale V4R che gli ha fatto perdere una ventina di minuti (sui 45 previsti), fissando il limite in 1’38″668 durante un run conclusivo di alto livello. L’emiliano del team Aruba ha preceduto di 198 millesimi il britannico Sam Lowes (team Marc VDS) e di 406 millesimi Andrea Iannone (team Go Eleven), bravo ad attestarsi in top3 pur effettuando solo 13 giri a causa di una caduta in curva 11.

Quarta piazza a 471 millesimi dalla vetta per il leader del campionato Toprak Razgatlioglu, che ha lamentato problemi di grip per tutta la sessione in sella alla sua BMW non riuscendo a trovare un passo efficace. Il pilota turco, ormai ad un passo dalla conquista del terzo titolo iridato in Superbike, sta affrontando l’ultimo weekend in questa categoria prima di sbarcare in MotoGP.

Ducati sugli scudi anche con il sorprendente quinto posto del britannico Ryan Vickers davanti alla Bimota di Alex Lowes, alla Yamaha di Andrea Locatelli e alla BMW di un discreto Michael Van der Mark. Completano la top10 la Yamaha di Jonathan Rea, che si ritirerà domenica al termine del GP spagnolo, e la Bimota di Axel Bassani. Più distanti gli altri azzurri con Yari Montella 14°, Alessandro Delbianco 17°, Michael Ruben Rinaldi 22° e Nicholas Spinelli 23°.

CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA SUPERBIKE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.668 14 161,378 278,2

2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.866 0.198 0.198 16 161,054 277,5

3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’39.074 0.406 0.208 13 160,716 277,5

4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.139 0.471 0.065 14 160,611 276,8

5 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’39.339 0.671 0.200 17 160,288 276,8

6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’39.502 0.834 0.163 21 160,025 274,0

7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.514 0.846 0.012 18 160,006 274,0

8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.561 0.893 0.047 18 159,930 276,1

9 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.568 0.900 0.007 14 159,919 273,3

10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’39.694 1.026 0.126 20 159,717 275,4

11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.707 1.039 0.013 21 159,696 275,4

12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.715 1.047 0.008 16 159,683 273,3

13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.755 1.087 0.040 19 159,619 279,6

14 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.766 1.098 0.011 20 159,601 276,8

15 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.803 1.135 0.037 20 159,542 278,2

16 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’39.931 1.263 0.128 22 159,338 278,2

17 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.054 1.386 0.123 20 159,142 275,4

18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.117 1.449 0.063 16 159,042 276,1

19 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 1’40.194 1.526 0.077 19 158,920 278,2

20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.256 1.588 0.062 18 158,821 278,9

21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.666 1.998 0.410 22 158,175 269,3

22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.269 2.601 0.603 10 157,233 267,4

23 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.291 2.623 0.022 20 157,199 274,0

24 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1’41.378 2.710 0.087 19 157,064 268,7

25 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.383 3.715 1.005 16 155,522 268,7