Su che canale vedere in tv Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 15 ottobre, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas saranno i protagonisti della partita d’apertura del Six King Slam 2025, seconda edizione del prestigioso torneo esibizione che mette in palio un montepremi di 6 milioni di dollari. Tutti gli incontri della kermesse andranno in scena sul veloce indoor della ANB Arena di Riad (Arabia Saudita).

Sinner è il campione in carica, dopo aver vinto un anno fa la prima edizione di questo nuovo evento battendo in finale Carlos Alcaraz, ma non sarà semplice ripetersi considerando l’epilogo della sua tournée asiatica (ritiro per crampi a Shanghai contro Griekspoor). Si preannuncia comunque un debutto soft per l’azzurro, con Tsitsipas che è stato invitato dagli organizzatori per sostituire l’infortunato Jack Draper nonostante una stagione sin qui fallimentare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Tsitsipas, valevole come primo turno del Six Kings Slam 2025. Il match inaugurale del torneo esibizione a Riad non verrà trasmesso in tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Netflix e tramite diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-TSITSIPAS SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre

Inizio alle ore 18.30 italiane

Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta Live testuale: OA Sport.