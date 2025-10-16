Su che canale vedere in tv Sinner-Djokovic stasera: orario, come abbonarsi, streaming

Oggi giovedì 16 ottobre andrà in scena l’atteso confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso di svolgimento sul cemento di Riad. L’appuntamento è per stasera: secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00, la sessione in Arabia Saudita sarà aperta dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. Chi si meriterà l’approdo all’atto conclusivo in programma sabato 18 ottobre?

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso tra il 24enne, numero 2 del mondo e reduce dalla netta affermazione contro il greco Stefanos Tsitsipas, e il 38enne, numero 5 del ranking ATP che è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Il fuoriclasse altoatesino conduce per 6-4 nei precedenti sul circuito maggiore e ha vinto gli ultimi cinque (tra cui tre semifinali Slam), senza dimenticarsi che lo scorso anno fu l’azzurro a prevalere nella semifinale del Six Kings Slam.

Ricordiamo che entrambi i giocatori si sono già garantiti un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi e non ci saranno aggiunte pecuniarie in caso di successo odierno, ma chi alzerà al cielo il trofeo porterà a casa un super jackpot del valore complessivo di 6 milioni di dollari. Jannik Sinner proverà a superare il 24 volte Campione Slam e a meritarsi il diritto di difendere il titolo, magari dando vita a un nuovo atto della spettacolare rivalità con il fenomeno spagnolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, semifinale del Six Kings Slam. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix (per gli abbonati alla piattaforma) e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (in Arabia Saudita sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SEMIFINALE SIX KINGS SLAM

Giovedì 16 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00 Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà l’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERE IL SIX KINGS SLAM IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COME CI SI ABBONA A NETFLIX E DOVE SI VEDE

È sufficiente andare sul sito di Netflix, inserire il proprio account, sottoscrivere il pacchetto di abbonamento più gradito. Per vedere Netflix ci si può collegare su una smart tv oppure su un computer, un tablet, un cellulare

PACCHETTI DI ABBONAMENTO NETFLIX: COSTI E SPECIFICHE

PACCHETTO STANDARD CON PUBBLICITÀ: 6,99 euro al mese. Può essere visto contemporaneamente su due dispositivi, ma all’interno dello stesso nucleo domestico. Sono previsti spot pubblicitari di breve durata durante il programma che si segue.

PACCHETTO STANDARD SENZA PUBBLICITÀ: 13,99 euro al mese. Le condizioni sono le stesse del pacchetto precedente, ma non sono previsti spot pubblicitari.

PACCHETTO PREMIUM: 19,99 euro al mese. In questo caso la risoluzione è in 4K (Ultra HD) + HDR e la visione contemporanea è garantita su sei dispositivi, non sono previste pubblicità.