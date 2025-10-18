Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz stasera: perché è solo in streaming e come abbonarsi per il Six Kings Slam

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si conclude oggi sul cemento di Riad. Scontro diretto brutale in Arabia Saudita tra i due grandi padroni del panorama tennistico internazionale, in palio un assegno sontuoso da 6 milioni di dollari (entrambi hanno già intascato un gettone di presenza da 1,5 milioni, chi vincerà oggi usufruirà del jackpot). Il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo sono pronti per dare vita a l’ennesimo capitolo della loro rovente rivalità, che quest’anno ha offerto anche tre finali Slam (successo azzurro a Wimbledon, affermazione spagnolo a Roland Garros e US Open).

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso: Sinner vuole invertire un po’ il trend dopo un paio di scontri diretti andati mali contro l’iberico, che invece proverà a mettere ulteriore distanza nei confronti del nostro portacolori in vista dell’intenso finale di stagione che potrebbe prevedere nuove sfide tra il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals a Torino. Dodici mesi fa fu il nostro portacolori a prevalere nell’atto conclusivo di Riad e a garantirsi la lauta ricompensa, riuscirà a difendere il trofeo e a regalarsi una ben remunerata soddisfazione oppure il numero 1 gli darà un nuovo dispiacere?

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix. La nota piattaforma detiene i diritti del torneo e manderà in onda live la finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’appuntamento è per stasera, secondo match dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00: ad aprire il programma sarà la finale per il terzo posto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, al termine toccherà alla partita più attesa.

La partita è visibile solo per gli abbonati, per iscriversi a Netflix con pacchetto mensile basterà aprire un account e si potrà poi seguire su smart tv, cellulare, tablet, computer. Netflix permette di guardare film e serie tv di vario genere: oltre a Sinner, nei prossimi giorni gli appassionati potranno gustarsi una proposta extra-sportiva.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE SIX KINGS SLAM

Sabato 18 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà la finale per il terzo posto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERE IL SIX KINGS SLAM IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

