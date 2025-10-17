Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025: orario e streaming, c’è una partita in precedenza!

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam 2025, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il greco Stefanos Tsitsipas e il serbo Novak Djokovic senza particolari patemi d’animo e si meritato il diritto di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, fronteggiando nuovamente il fenomenale spagnolo, reduce dal rapido successo sullo statunitense Taylor Fritz dopo aver usufruito di un bye.

In Medio Oriente andrà in scena l’ennesimo atto dell’appassionante rivalità che sta scaldando i cuori di tutti gli amanti del grande tennis: dopo i tre atti conclusivi giocati negli Slam nel corso di questa stagione (l’azzurro ha avuto la meglio a Wimbledon, l’iberico ha esultato al Roland Garros e agli US Open), il numero 1 e il numero 2 del mondo si incroceranno proprio come dodici mesi fa in terra araba per contendersi il tanto ambito assegno da sei milioni di dollari statunitensi.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre: sarà la seconda partita dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00, il programma di giornata sarà aperto dal confronto per il terzo posto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, chiamati a regalare un buon antipasto al pubblico prima dell’attesissimo piatto forte che ci terrà compagnia durante la serata del sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, finale del Six Kings Slam. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix (per gli abbonati alla piattaforma) e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (in Arabia Saudita sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE SIX KINGS SLAM

Sabato 18 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà la finale per il terzo posto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERE IL SIX KINGS SLAM IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.