Stoccata di Elisa Longo Borghini alla Tre Valli Varesine! Battuta Vollering nello sprint ristretto

Il riscatto di Elisa Longo Borghini. Dopo la delusione dei Campionati Mondiali ed Europei, la corridora azzurra si è imposta con rabbia e determinazione alla Tre valli Varesine, superando in volata Demi Vollering, fresca trionfatrice alla rassegna continentale andata in archivio la scorsa settimana.

L’atleta in forza alla UAE Team Emirates ADQ nello specifico si è imposta al termine dell’impegnativo percorso lungo 137 km con partenza da Busto Arsizio ed arrivo in quel di Varese, gravitando costantemente al vertice della corsa per buona parte della gara ed inscenando negli ultimi km uno straordinario vìs-a-vìs con la rivale olandese che, sulla salita dei Ronchi, è riuscita a disfarsi di tutte le avversarie, fatta eccezione proprio per Elisa, unica ad essere rimasta sulla sua ruota.

La nativa di Ornavasso nella cruciale sezione finale è poi rimasta in scia dell’atleta in forza alla FDJ – SUEZ, lanciando lo sprint vincente a duecento metri dal traguardo e collezionando così la sua ottava vittoria stagionale (la cinquantacinquesima in carriera).

Al terzo posto si è invece posizionata l’elvetica Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), abile a regolare in volata un mini gruppo che ha accusato un ritardo di 19 secondi rispetto alle prime due della classe: stiamo parlando di Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team Emiraes ADQ) e Juliette Labous (FDJ-Suez).

Benissimo poi Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), ottava, mentre la detentrice del titolo iridato Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly) si è dovuta accontentare della decima posizione dopo essere stata avanti all’inizio dell’ultimo giro insieme a Karlijn Swinkels (UAE Team Emirats ADQ), salvo poi essere attaccata sul Montello e poi definitivamente passata da Vollering e Longo Borghini a 3 km dalla fine.