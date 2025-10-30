Stefano Mazzoli secondo nella giornata d’apertura del Grand Final sul Challenge Tour

Ormai è stato ribattezzato HotelPlanner Tour in virtù della sponsorizzazione del gruppo legato al settore alberghiero, ma rimane pur sempre il Challenge Tour. E, a Mallorca, sta celebrando il suo atto finale, il Grand Final appunto, nel quale in 20 si gioveranno della carta sul DP World Tour nella prossima stagione.

Ed i sorrisi in casa Italia ci sono, perché dietro al leader, lo scozzese Euan Walker (-7 per lui), c’è Stefano Mazzoli, che con il -6 e il secondo posto attuale dopo le prime 18 buche si troverebbe all’11° posto dell’ordine di merito (Race to Mallorca), ben ampiamente dentro i 20 che servono per giocare sul tour europeo. Al suo fianco il francese Felix Mory.

Alle loro spalle, in quarta posizione, l’austriaco Maximilian Steinlechner, tra i candidati alla vittoria del suddetto ordine di merito, e lo svedese Per Langfors, entrambi a -5. Gruppo dei sesti formato, a -4, dagli spagnoli Victor Pastor e Sebastian Garcia, dal francese Julien Sale, dall’olandese Lars van Meijel, dai sudafricani JC Ritchie e Jovan Rebula e dallo scozzese Daniel Young.

Sono comunque certi del posto sul tour continentale, ma corrono per vincere la Race to Mallorca Renato Paratore e Filippo Celli. Per l’uno 22° posto con -1, per l’altro 33° con +1. L’uno a oggi confermerebbe il 4° posto, l’altro scenderebbe al 10°.