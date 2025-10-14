Stagione finita per Marc Marquez. Bagnaia torna (per qualche mese) la stella cometa in Ducati

L’infortunio di Marc Marquez è destinato a stravolgere inevitabilmente le dinamiche interne del team factory Ducati per le prossime settimane, con Francesco Bagnaia che tornerà per cause di forza maggiore il punto di riferimento della squadra in attesa del ritorno del nuovo Campione del Mondo, che difficilmente avverrà entro la fine di questa stagione.

Il fuoriclasse catalano si è operato infatti per la frattura della scapola destra e ha già dato forfait per i prossimi due Gran Premi in Australia ed in Malesia, ma con ogni probabilità rinuncerà anche al GP di Portogallo e all’ultimo GP di Valencia. Vedremo se Marquez riuscirà perlomeno ad effettuare il test valenciano del 17 novembre o se tornerà direttamente a febbraio per i test ufficiali di Sepang verso il 2026.

In assenza del dominatore incontrastato di questa annata, tutte le attenzioni del team ufficiale Ducati saranno rivolte verso Pecco nel tentativo di risolvere una volta per tutte le problematiche che ha riscontrato il pilota piemontese con la GP25. L’obiettivo degli uomini in rosso deve essere quello di riportare Bagnaia al feeling del Test di Misano e soprattutto del weekend di Motegi.

Le ultime quattro tappe della stagione 2025 saranno importanti non tanto per la fiducia di un tre volte campione del mondo (con due titoli in top class), quanto per ristabilire un clima più sereno all’interno della squadra nel lato box di Bagnaia. La competitività del centauro italiano nel 2026 dipenderà poi principalmente dall’adattamento di Pecco con la GP26 e da altri fattori difficili da prevedere oggi.