Sport in tv oggi (lunedì 13 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 13 ottobre, la nuova settimana si apre con un’intensa giornata di sport che entrerà nel vivo sin dalla prima mattina italiana per poi volgere al termine in serata. Tanta carne al fuoco nel tennis, con il primo turno di main draw per cinque tornei del circuito maggiore: gli ATP 250 di Almaty, Stoccolma e Bruxelles, il WTA 500 di Ningbo ed il WTA 250 di Osaka.

In campo due azzurri, con Luca Nardi che trova il forte ungherese Fabian Marozsan in Kazakistan e Mattia Bellucci che affronta lo statunitense Marcos Giron sul veloce indoor di Bruxelles. Italia protagonista anche agli Europei a squadre di tennistavolo, con la squadra femminile che fa il suo debutto nella fase a gironi sfidando la Croazia padrona di casa.

Il menù odierno prevede inoltre la terza e ultima giornata del Grand Prix Lima di judo, in cui vedremo in azione gli italiani Cristiano Mincinesi, Tiziano Falcone e Asya Tavano. Proseguono infine le Qualificazioni Mondiali di calcio, con altre otto partite della zona europea. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 13 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 13 ottobre

4.30 Tennis, WTA Osaka: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

7.00 Tennis, WTA Ningbo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

8.00 Tennis, ATP Almaty: primo turno (1° match sul centrale Luca Nardi-Fabian Marozsan) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

13.00 Tennis, ATP Stoccolma: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.05), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 20.25) o Sky Sport Mix (fino alle 21.30); live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

15.30 Tennis, ATP Bruxelles: primo turno (1° match della sessione pomeridiana sul centrale Mattia Bellucci-Marcos Giron) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Tennistavolo femminile, Europei a squadre: Italia-Croazia – Diretta streaming su ettu.tv

17.30 Judo, Grand Prix Lima: terza giornata – Diretta streaming su JudoTV

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Galles-Belgio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Irlanda del Nord-Germania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Islanda-Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Macedonia del Nord-Kazakistan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovacchia-Lussemburgo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovenia-Svizzera – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Svezia-Kosovo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Ucraina-Azerbaigian – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW