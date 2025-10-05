Sollevamento pesi: Wichuma oro nella categoria -71 kg ai Mondiali, podio tutto asiatico ai Mondiali

Arriva ancora un podio tutto asiatico ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana nordica di Førde (Norvegia). Dopo una gara al cardiopalma infatti il thailandese Weeraphon Wichuma ha vinto la prova dedicata alla categoria -71 kg maschile.

Nello strappo infatti l’atleta ha cominciato il suo percorso con l’alzata valida di 148 kg, progredendo poi a 152 kg, misura diventata definitiva visto l’errore nella terza chance, dove ha provato a tirare su 156 kg. Poi, nel secondo segmento, il pesista ha sbagliato la prima uscita di 190 kg, trovando l’alzata nel secondo tentativo progredendo a 194 kg, spingendo così il suo totale a 346 kg.

Ad una lunghezza di distanza si è invece posizionato il giapponese Masanori Miyamoto, autore anche lui di uno strappo da 152 kg, per aumentare i giri nello slancio, dove ha alzato 186 kg e, successivamente, 193 kg, mancando l’appuntamento con 195 kg per 345 kg totali. Vicinissimo inoltre il cinese Yueji He, dominatore assoluto della prima prova, dove ha sbaragliato la concorrenza con 160 kg per poi dimostrarsi non troppo competitivo nello slancio, in cui non è andato oltre 18 kg4 guadagnando così 344 kg. Ha sfiorato il podio infine il turco Fehmi Yusuf Genc, quarto con 343 kg (151 kg+ 192 kg).

In questa gara non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.