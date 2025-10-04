Sollevamento pesi: Noemi Filippazzo sbaglia lo slancio e va fuori gara ai Mondiali, Kim trionfa

Comincia in modo non particolarmente fortunato l’avventura della Nazionale italiana, impegnata in questi giorni in ranghi ridotti ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi. Noemi Filippazzo, impegnata nella finale B della categoria -58 kg femminile, non ha infatti trovato alcuna alzata valida nello slancio, finendo così fuori gara.

L’azzurra tuttavia si è resa artefice di una prova di strappo estremamente competitiva, in cui ha alzato progressivamente prima 92 kg e, successivamente 96 kg, trovando così la miglior misura del lotto. La siciliana ha inoltre provato a tirare su 100 kg all’ultimo tentativo, eseguendo tuttavia un sollevamento non valido.

Più difficile il segmento successivo, in cui la nostra portacolori ha sbagliato le prime due chance, contrassegnate dal peso di 107 kg, così anche l’ultima, dove ha provato a tirare su 108 kg. Malgrado il triplice errore, la direzione è quella giusta.

La gara è stata vinta dalla nordcoreana Il Gong Kim, dominatrice totale sia nello strappo che nello slancio ed abile a chiudere i conti con l totale di 236 kg (104 kg+ 143 kg) precedendo la nigeriana Rafiatu Lawal, seconda con 229 kg (101 kg+128) davanti alla rappresentante di Taipei Hising-Chun Kuo, terza con 224 kg (96 kg+ 128 kg).