Sollevamento pesi, la Turchia fa festa con Ozbek nei 65 kg ai Mondiali

Si apre con la vittoria di Muhammed Ozbek nei 65 kg la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Primo titolo della rassegna iridata per la Turchia, che aggancia dunque la Cina al secondo posto nel medagliere (senza le classifiche di specialità) della manifestazione alle spalle della Corea del Nord.

Ozbek festeggia oggi a 24 anni il primo sigillo mondiale della carriera, dopo il bronzo iridato di Riad 2023 ed i due titoli europei ottenuti nel biennio 2021-2022. Il turco si è imposto nella nuova categoria di peso con 324 kg di totale, migliorando di due chili lo standard imposto dall’IWF e realizzando dunque il primato mondiale senior alla sua prima gara nei 65 kg.

Il 24enne ha fatto la differenza soprattutto nella prima metà della competizione arrivando a quota 145 kg di strappo, per poi difendersi egregiamente nello slancio con 179 kg che gli sono valsi l’argento di specialità oltre alla misura necessaria per firmare il nuovo record del mondo di totale. Podio completato dal nordcoreano Pak Myong Jin, secondo con 315 kg (135 kg di strappo, poi oro di slancio con 180 kg), e dallo statunitense Hampton Miller Morris, terzo con 311 kg (133+178).