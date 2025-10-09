Sollevamento pesi, Koanda e Nasar vincono da favoriti nei day-8 ai Mondiali

Va ufficialmente in archivio anche l’ottava e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Day-8 in cui erano previsti due gruppi A e sono state assegnate dunque le medaglie iridate nei -86 kg femminili e nei -94 kg maschili.

Epilogo thrilling nella prima “finale” del giorno, con la beniamina locale Solfrid Koanda che ha rispettato il pronostico della vigilia centrando il secondo titolo mondiale della carriera dopo il sigillo del 2022 nei -87 kg. La Campionessa Olimpica in carica dei -81 kg ha regalato alla Norvegia la prima medaglia della manifestazione, imponendosi nel concorso generale per una sola lunghezza con 272 kg davanti alla dominicana Yudelina Mejia Peguero (271) e all’australiana Eileen Cikamatana (252).

Livello stellare e grande spettacolo nella prova maschile dei -94 kg, vinta dal fenomeno bulgaro campione olimpico in carica dei -89 kg Karlos Nasar grazie ad una strepitosa rimonta che lo ha proiettato dal quarto posto nello strappo (173 kg, a -9 dalla vetta) alla prima posizione assoluta con il nuovo record mondiale da 395 kg dopo aver firmato il primato del mondo di slancio con 222 kg. Argento per l’iraniano Alireza Moeini Sedeh con 391 kg (oro di strappo record mondiale di specialità con 182 kg) e bronzo per il colombiano Jokser Albornoz Quinto con 390 kg.