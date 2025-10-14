Six Kings Slam 2025, Sinner torna in campo e affronta Tsitsipas. All’orizzonte la semifinale con Djokovic

Tutto pronto a Riad per la seconda edizione del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo ad esibizione che si disputa in Arabia Saudita e che vedrà anche quest’anno protagonista Jannik Sinner, vincitore della passata edizione in finale contro Carlos Alcaraz. Proprio l’italiano e lo spagnolo sono i due giocatori più attesi, nonostante entrambi non siano al meglio, ma il montepremi del torneo è da capogiro, con la semplice presenza assicura un assegno di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,29 milioni di euro); mentre in caso di vittoria del torneo si arriverebbe a ben 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del già citato gettone da 1,5 milioni.

Sinner rispetto ad Alcaraz dovrà affrontare un turno in più, visto che lo spagnolo è già in semifinale come Novak Djokovic, che ha una virtuale testa di serie numero uno visto che è il giocatore con più Slam. Il serbo potrebbe essere l’avversario di Sinner in semifinale, ma prima l’altoatesino dovrà vedersela con il greco Stefanos Tsitsipas.

C’è sicuramente attesa e curiosità per capire la condizione di Sinner dopo il ritiro per crampi a Shanghai. Il numero due del mondo ha accusato anche qualche piccola noia fisica, ma arriva comunque a Riad per puntare alla vittoria. Non bisogna dimenticare che quella di Riad resta sempre un’esibizione, con Sinner che cercherà di ritrovare il proprio ritmo in campo in vista degli ultimi impegni della stagione, in particolare le ATP Finals di Torino.

Tsitsipas si è trovato un po’ per caso dentro questo torneo, visto che è subentrato all’infortunato Jack Draper. Il greco ha vissuto un 2025 davvero negativo e con pochissimi risultati da ricordare, con la sola gioia dell’ATP 500 vinto a Dubai ad inizio stagione. I precedenti sono dalla parte del greco, che conduce per 6-3, con l’ultimo successo nella concitata semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, con un errore arbitrale molto pesante che costò la vittoria a Sinner. Difficile pensare che questo Tsitsipas possa impensierire Sinner, con Jannik che vuole tornare a sfidare nuovamente Djokovic.