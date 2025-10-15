Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming

Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l’anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra destinata almeno per il momento a voler restare. Jannik Sinner vi prende di nuovo parte dopo averla vinta nel 2024, e come primo avversario ha davanti Stefanos Tsitsipas.

Teoricamente il greco non doveva essere presente, e viene anche da un periodo fisicamente molto complesso, ma il forfait del britannico Jack Draper, che ha chiuso il 2025 per infortunio, ha fatto sì che sia stato chiamato l’ex due volte finalista Slam. Nel conteggio ufficiale dei precedenti (questo ai fini statistici non conterà) è Tsitsipas quello avanti 6-3, ma c’è un prima e un dopo gli Australian Open 2023. E poi c’è da rimarcare che, da Montecarlo 2024, non si sono più incontrati.

Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas sarà il secondo a partire dalle 18:30 dopo Fritz-Zverev. Non ci sarà diretta tv; sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Netflix, con soluzioni d’abbonamento da 6,99 (con pubblicità), 13,99 (senza pubblicità) e 19,99 euro (con 4K + HDR). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

