Sinner si avvicina, ma Alcaraz resta lontano nella classifica ATP Race. Qui si decide il n.1 a fine anno

Jannik Sinner continua la sua corsa a Parigi. L’affermazione di questa sera nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi, contro l’americano Ben Shelton, è valsa all’azzurro la prima qualificazione della carriera al penultimo atto in questo torneo e nello stesso tempo anche un avvicinamento al primato dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Vista l’eliminazione al 2° turno dell’iberico nel 1000 transalpino, Jannik potrebbe avere l’opportunità di scavalcare in vetta alla classifica mondiale il murciano. L’eventualità coincide con la conquista del titolo nella città degli Innamorati, che proietterebbe a 11.500 punti l’azzurro, con 250 lunghezze di margine su Carlitos.

PUNTI ATP SINNER TURNO PER TURNO A PARIGI

Con la semifinale: 400 punti, salito a quota 10.900 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale finale: 650 punti, salirebbe a quota 11.150 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale vittoria: 1.000 punti, salirebbe a quota 11.500 punti nel ranking ATP (primo posto).

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ALCARAZ TURNO PER TURNO A PARIGI

Con la semifinale di Sinner: 350 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale finale di Sinner: 100 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale vittoria di Sinner: 250 punti in favore di Sinner.

RANKING ATP

1 Carlos Alcaraz 22 ESP 11250

2 Jannik Sinner 24 ITA 10900

3 Alexander Zverev 28 GER 5360

4 Taylor Fritz 28 USA 4735

5 Novak Djoković 38 SRB 4580

6 Ben Shelton 23 USA 3970

7 Alex de Minaur 26 AUS 3935

8 Lorenzo Musetti 23 ITA 3645

9 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 3595

10 Casper Ruud 26 NOR 3235

RACE TO TURIN 2025

1 ✓ Carlos Alcaraz 22 ESP 11050

2 ✓ Jannik Sinner 24 ITA 9400

3 ✓ Alexander Zverev 28 GER 4760

4 ✓ Novak Djoković 38 SRB 4580

5 ✓ Ben Shelton 23 USA 3970

6 ✓ Taylor Fritz 28 USA 3935

7 ✓ Alex de Minaur 26 AUS 3935

8 Lorenzo Musetti 23 ITA 3685

9 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 3595

Il primato del pusterese potrebbe essere a tempo e tutto si deciderà a Torino, sede delle ATP Finals. Perché? Sinner ha una scadenza di 1500 punti, avendo vinto l’anno scorso nel Master di fine anno, mentre Alcaraz solo 200 punti come “cambiale”.

Questo significa che allo spagnolo basterà vincere tre match sul veloce indoor italiano per tornare in vetta. Jannik, dal canto suo, non può fare altro che conquistare il successo anche nelle Finals e sperare che il suo rivale non ottenga più di due vittorie per festeggiare il n.1 del mondo a fine anno. Una situazione che si può leggere nella Race, dove per l’appunto se Sinner dovesse imporsi a Parigi si porterebbe a 10.000 punti e si troverebbe notevolmente distanziato da Alcaraz.