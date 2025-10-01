Sinner insegue Alcaraz nella ATP Race, Musetti tallona de Minaur: chi si qualifica alle Finals? Classifica e tornei mancanti

Siamo entrati nell’ultimo mese della stagione tennistica e la ATP Race si sta rivelando decisamente infuocata. La classifica che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione agonistica in corso è dominata dallo spagnolo Carlos Alcaraz (11.050 dopo il trionfo nel torneo ATP 500 di Tokyo), seguito dal nostro Jannik Sinner (secondo con 8.460 punti dopo il sigillo all’ATP 500 di Pechino, paga l’assenza per squalifica di tre mesi).

I due mattatori si sono già matematicamente qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti. Se l’iberico e l’altoatesino si sono già garantiti un biglietto per l’evento in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, quali saranno gli altri sei tennisti che avranno la possibilità di giocare nel capoluogo piemontese e battagliare per la conquista del sempre ambito titolo di “maestro”? Il tedesco Alexander Zverev (4.280) e il serbo Novak Djokovic (4.190) sono molto vicini all’obiettivo, gli statunitensi Taylor Fritz (3.795) e Ben Shelton (3.720) hanno quasi completato la missione.

L’australiano Alex de Minaur occupa la settima piazza con 3.355 punti, appena dieci lunghezze in più del nostro Lorenzo Musetti. L’oceanico e il toscano saranno della partita a Torino? Il margine sui più immediati inseguitori è interessante, ma bisogna stare attenti a eventuali colpi di coda nelle prossime settimane: se il britannico Jack Draper (nono con 2.990 punti) non va considerato perché ha già terminato la propria stagione, andranno osservati il canadese Felix Auger-Aliassime (2.715), il norvegese Casper Ruud (2.495), il russo Andrey Rublev (2.420), il kazako Alexander Bublik (2.395), il danese Holger Rune (2.300) e il russo Karen Khachanov (2.220).

Quali tornei mancano all’appello? Dopo il Masters 1000 di Shanghai (incominciato oggi nella località cinese, la finale è prevista il 12 ottobre), restano quattro settimane di gare: dal 13 al 19 ottobre sono previsti tre tornei ATP 250 (Almaty, Bruxelles, Stoccolma); dal 20 al 26 ottobre figurano in calendario due tornei ATP 500 (Vienna e Basilea); dal 27 ottobre al 2 novembre si disputerà il Masters 1000 di Parigi; dal 2 all’8 novembre sono programmati due tornei ATP 250 (Atene e Metz).

ATP RACE (al 1° ottobre)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 11.050

2. Jannik Sinner (Italia) 8.460

3. Alexander Zverev (Germania) 4.280

4. Novak Djokovic (Serbia) 4.190

5. Taylor Fritz (USA) 3.795

6. Ben Shelton (USA) 3.720

7. Alex de Minaur (Australia) 3.355

8. Lorenzo Musetti (Italia) 3.345

9. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.990, stagione finita

10. Felix Auger-Aliassime (Canada) 2.715

11. Casper Ruud (Norvegia) 2.495

12. Andrey Rublev (Russia) 2.420

13. Alexander Bublik (Kazakhstan)

14. Holger Rune (Danimarca) 2.300

15. Karen Khachanov (Russia) 2.220