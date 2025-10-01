Sinner e Alcaraz non si ritrovano a Shanghai: come può cambiare il distacco nel ranking ATP

In attesa della finale odierna dell’ATP 500 di Pechino, che potrebbe consegnare a Jannik Sinner altri 170 punti nel ranking mondiale, il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz dall’ATP Masters 1000 di Shanghai restituisce all’azzurro la possibilità di superare l’iberico e tornare al numero 1 del mondo al termine dell’ATP 500 di Vienna.

Al momento la classifica live e la classifica ufficiale coincidono, con Sinner che paga 760 punti di ritardo da Alcaraz: lo spagnolo ha vinto a Tokyo ed ha confermato i 500 punti che lo scorso anno incassò a Pechino, mentre l’azzurro è tornato in finale a Pechino, come nel 2024, ma avrà l’occasione di portarsi a -590 vincendo il titolo.

A Shanghai invece, nel 2024 Sinner conquistò il titolo, mentre Alcaraz uscì ai quarti: l’azzurro scarterà dunque 1000 punti, mentre lo spagnolo ne perderà 200: l’italiano, dunque, confermando il titolo in Cina avrebbe l’occasione di portarsi a soli 390 punti dall’iberico (in caso di vittoria a Pechino, altrimenti sarebbero 560).

Nella prima ipotesi, infatti, con l’azzurro vittorioso sia a Pechino che a Shanghai, Sinner, dunque, potrebbe firmare il sorpasso ai danni di Alcaraz vincendo anche l’ATP 500 di Vienna: in quella settimana, infatti, né l’azzurro né lo spagnolo scarteranno punti, inoltre l’iberico non è iscritto né in Austria né a Basilea.

Sebbene lo spagnolo abbia ancora la possibilità di ricevere una wild card per il torneo austriaco o quello elvetico (la cosiddetta WC A+ riservata agli ATP 500), al momento il suo rientro è fissato per l’ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre: imponendosi a Vienna, dunque, Sinner scavalcherebbe Alcaraz di 110 punti, andando ad 11450 contro 11340.

RANKING ATP UFFICIALE

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780

RANKING ATP LIVE PRIMA DELLA FINALE DI PECHINO

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780 (10950 in caso di vittoria a Pechino)

CLASSIFICA SENZA I PUNTI DI SHANGHAI 2024

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 9780 (9950 in caso di vittoria a Pechino)

CLASSIFICA IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A SHANGHAI

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 10780 (10950 in caso di vittoria a Pechino)

CLASSIFICA IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A PECHINO, SHANGHAI E VIENNA

1 Jannik Sinner 11450

2 Carlos Alcaraz 11340 (a patto che lo spagnolo non riceva la wild card A+ a Vienna o Basilea)