Sinner-Djokovic, i precedenti e la striscia dell’italiano: dai match-point annullati in Davis alle semifinali Slam

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dalla comoda affermazione contro il greco Stefanos Tsitsipas, se la dovrà vedere con il fenomeno serbo, che ha goduto di un bye in Arabia Saudita grazie ai 24 Slam vinti nel corso della sua mirabolante carriera. In palio l’accesso alla finale, da disputare contro chi avrà la spunterà tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz.

I due giocatori si sono fronteggiati dieci volte sul circuito maggiore, a cui si aggiunge la semifinale giocata lo scorso anno al Six Kings Slam: Sinner conduce per 6-4 nei precedenti, il bilancio sale a 7-4 se si considera l’affermazione di dodici mesi fa a Riad. Gli ultimi cinque incroci ufficiali hanno tutti sorriso al nostro portacolori: la semifinale della Coppa Davis 2023 (annullando tre match-point consecutivi), le tre semifinali Slam (Australian Open nel 2024, Roland Garros e Wimbledon nel 2025), l’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai nel 2024.

Gli ultimi ruggiti del ribattezzato Nole risalgono al 2023: semifinale di Wimbledon e atto conclusivo delle ATP Finals, tra l’altro dopo che l’azzurro aveva prevalso nella fase a gironi (fu il suo primo successo in carriera contro l’ex numero 1 del mondo). In favore del balcanico anche i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021 e i quarti di finale a Wimbledon nel 2022. Il 24enne, numero 2 del mondo, proseguirà la propria striscia (anche se non varrà a fini statistici) oppure il 38enne, numero 5 del ranking ATP, si toglierà una soddisfazione?