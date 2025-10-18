SINNER D’ARABIA! Jannik domina Alcaraz e vince il Six Kings Slam per il secondo anno di fila!

Jannik Sinner vince per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria di scena a Riad, in Arabia Saudita. Di nuovo suoi sei milioni di dollari attraverso il successo su Carlos Alcaraz, un 6-2 6-4 che dura lo spazio di un’ora e 13 minuti. Giornata perfetta per il numero 2 del mondo, che non concede sostanzialmente niente al suo avversario e chiude una quattro giorni nella quale è apparso in ottima forma e pronto per il resto della stagione indoor, che è storicamente un terreno di caccia prediletto.

Pronti via, e subito la risposta di Sinner crea problemi ad Alcaraz con continuità. Risultato: 0-40, tre palle break immediate. E sulla seconda c’è il doppio fallo dello spagnolo che manda avanti l’italiano. Un pizzico di fatica nel secondo gioco c’è, ma nemmeno così tanta per tenere e andare 2-0. Sul 3-1 arrivano altre due chance, un’altra risposta che Alcaraz non può tenere tanto è vicina ai suoi piedi e così per Sinner si aprono le porte del 4-1. Nel giro di soli 27 minuti il set è già finito, con un 6-2 a favore del numero 2 del mondo che dice tutto circa la qualità di gioco espressa dall’azzurro.

Le fasi iniziali del secondo set non dicono chissà quanto, poi, sul 2-2, arrivano altre due palle break a favore di Sinner. Sulla prima è bravo a seguire il servizio Alcaraz, sull’altra il dritto di Jannik in corsa è largo. Anche una terza viene cancellata da un ace, così come una quarta. Lo spagnolo esulta quando riesce a vincere il game, poi riesce ad arrivare a 30 sul servizio dell’azzurro, che però sfodera dritto in contropiede e prima efficacissima per il 3-3. La risposta è la chiave di un altro game in cui Sinner va sul 15-40, ed è la seconda occasione quella buona con chiusura a rete dopo una risposta ad attaccare la seconda di Alcaraz. Di fatto il match prende una direzione precisa qui, e l’italiano mantiene il comando delle operazioni fino alla fine, fino al 6-2 6-4 che precede anche uno scambio di parole a base di sorrisi con il suo avversario.

In tutto sono appena 8 i punti persi al servizio da Sinner tra prima (5) e seconda (3), il che fa capire molto del livello altissimo espresso da Jannik quest’oggi. E sì che il 52% di punti vinti con la seconda da Alcaraz non è male, anzi. Solo che con un 14/17 dall’altra parte c’è davvero poco da fare.