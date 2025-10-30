Sinner-Cerundolo 2-0, ATP Parigi 2025: highlights e sintesi della partita

Jannik Sinner ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-1 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese, dove venerdì 31 ottobre se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton. Il fuoriclasse altoatesino è chiamato a dare il massimo in questo evento, perché alzando al cielo il trofeo tornerebbe numero 1 del mondo.

Il 24enne non ha impressionato nel primo set, dove ha manifestato qualche affaticamento fisico, toccandosi la coscia sinistra e lanciando delle smorfie. Il campione di Wimbledon e Australian Open ha commesso degli errori e ha subito anche un paio di break dopo aver strappato il servizio all’avversario, poi sul 6-5 si è manifestato il momento decisivo: incitamento perentorio dall’angolo, tre punti consecutivi, break conquistato e set portato a casa.

Jannik Sinner ha poi alzato il ritmo nel secondo set, dove è sembrato più pimpante dal punto di vista fisico ed è riuscito a chiudere la pratica con grande disinvoltura. L’auspicio è che il numero 2 del mondo si presenti in campo in maniera più incisiva per il testa a testa con l’americano, all’orizzonte la semifinale contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Cerundolo, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi.