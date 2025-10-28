Sinner-Bergs si vedrà in chiaro su TV8? La programmazione e il palinsesto del torneo di Parigi

La finale del torneo ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev ha goduto della diretta televisiva sui canali di Sky a partire dalle ore 14.00 di domenica 26 ottobre, ma il confronto è stato poi trasmesso anche in differita tv su TV8 un paio di ore dopo l’inizio dell’atto conclusivo sul cemento della capitale austriaca.

Gli abbonati alla piattaforma televisiva hanno potuto assistere in tempo reale ai tre intensi set tra il numero 2 del mondo e il numero 3 del ranking ATP con il successo in rimonta del nostro portacolori, mentre gli appassionati non in possesso della parabola hanno potuto gustarsi la sfida un po’ più tardi. Si è trattato di una novità senza precedenti negli ultimi anni, mentre le finali degli Slam con l’azzurro protagonista hanno goduto della diretta tv gratis e in chiaro.

Questo modus operandi non verrà adottato per l’esordio del numero 2 del mondo al Masters 1000 di Parigi: il match di secondo turno contro il belga Zizou Bergs (terzo match a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 29 ottobre) godrà esclusivamente della copertura sui canali Sky per gli abbonati. La differita su TV8 potrebbe magari tornare in caso di un’eventuale finale di Sinner nella capitale francese, dove potrebbe anche materializzarsi una nuova sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz.

CALENDARIO SINNER-BERGS, ATP PARIGI

Mercoledì 29 ottobre

Terzo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Zizou Bergs

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Rinderknech-Vacherot, Ugo Carabelli-Zverev. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-BERGS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.