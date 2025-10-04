A che ora Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, canale esatto, streaming

Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel Altmaier nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane: nei due precedenti tra l’azzurro ed il tedesco il bilancio è di 1-1. Sinner vinse agli US Open 2022, mentre Altmaier si impose al Roland Garros 2023: in entrambi i casi i match durarono 5 set.

La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Daniel Altmaier sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

Sabato 4 ottobre – Stadium Court

Dalle ore 6.30 italiane

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) – Alex de Minaur (Australia, 7)

A seguire

Alexander Zverev (Germania, 3) – Valentin Royer (Francia, Q)

Non prima delle ore 12.30 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2) – Daniel Altmaier (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.