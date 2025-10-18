Tennis
Sinner accorcia le distanze nei precedenti complessivi con Alcaraz. Contando anche Challenger ed esibizioni
Con la vittoria in finale nel Six Kings Slam, Jannik Sinner ha sconfitto per il secondo anno consecutivo nell’ultimo atto della manifestazione lo spagnolo Carlos Alcaraz: quello giocato a Riad, in Arabia Saudita, è un mero torneo d’esibizione, non appartenente all’ATP Tour.
La vittoria odierna, dunque, non rientrerà nei precedenti sul circuito maggiore, che restano sullo score di 10-5 per l’iberico, ma comunque l’azzurro ha sconfitto lo spagnolo, portandosi sul 2-0 nei confronti avvenuti nelle esibizioni, infine Alcaraz ha vinto l’unico precedente giocato in un Challenger.
Il computo totale, dunque, recita 11-7 in favore dello spagnolo, ma restano ancora alcune occasioni per sperare in un confronto tra i primi due tennisti del ranking ATP, ovvero il Masters 1000 di Parigi-Nanterre, le ATP Finals e le Davis Cup Finals.
PRECEDENTI COMPLESSIVI SINNER-ALCARAZ (7-11)
CIRCUITO MAGGIORE (5-10)
2025 Carlos Alcaraz US Open Final Outdoor Hard 62 36 61 64
2025 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Cincinnati Final Outdoor Hard 50 ritiro
2025 Jannik Sinner Wimbledon Final Outdoor Grass 46 64 64 64
2025 Carlos Alcaraz Roland Garros Final Outdoor Clay 46 67(4) 64 76(3) 76(2)
2025 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Rome Final Outdoor Clay 76(5) 61
2024 Carlos Alcaraz Beijing Final Outdoor Hard 67(6) 64 76(3)
2024 Carlos Alcaraz Roland Garros Semifinal Outdoor Clay 26 63 36 64 63
2024 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 16 63 62
2023 Jannik Sinner Beijing Semifinal Outdoor Hard 76(4) 61
2023 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Miami Semifinal Outdoor Hard 67(4) 64 62
2023 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 76(4) 63
2022 Carlos Alcaraz US Open Quarterfinal Outdoor Hard 63 67(7) 67(0) 75 63
2022 Jannik Sinner Umag Final Outdoor Clay 67(5) 61 61
2022 Jannik Sinner Wimbledon Round of 16 Outdoor Grass 61 64 67(8) 63
2021 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Paris Round of 32 Indoor Hard 76(1) 75
CHALLENGER (0-1)
2019 Carlos Alcaraz Alicante Round of 64 Outdoor Clay 62 36 63
ESIBIZIONI (2-0)
2025 Jannik Sinner Six Kings Slam Final 62 64
2024 Jannik Sinner Six Kings Slam Final 67(5) 63 63