Simone Bolelli e Andrea Vavassori in semifinale a Stoccolma: sconfitti in rimonta Muller/Kecmanovic

Missione compiuta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Stoccolma. I due azzurri (n.1 del seeding) hanno raggiunto le semifinali dell’ATP250 di Stoccolma in doppio, piegando la coppia formata dal francese Alexandre Muller e dal serbo Miomir Kecmanovic col punteggio di 4-6 6-1 10-5 in 58′ di gioco. Una partita che si è risolta nel match tie-break, con i giocatori nostrani bravi a reagire dopo il primo parziale perso. Una grande prestazione dal secondo set in avanti, valsa il penultimo atto. Nel prossimo turno ci sara da affrontare il duo formato dall’austriaco Erler e dall’americano Galloway.

Nel primo set Bolelli e Vavassori provano a mettere pressione ai rivali al servizio, creandosi due opportunità per andare avanti di un break nel secondo game. Manca concretezza nelle giocate degli azzurri, che pagano dazio nel settimo gioco quando sono loro a subire il break per qualche errore di troppo nello scambio. Uno strappo decisivo ai fini della frazione, anche perché in risposta viene meno la precisione da parte dei nostri portacolori.

Nel secondo set l’emiliano e il piemontese cambiano registro, dominando la scena in lungo e in largo. Il rendimento di Kecmanovic/Muller cala drasticamente, specie al servizio, e per Bolelli/Vavassori è più agevole andarsi a prendere il parziale con un netto 6-1.

Nel match tie-break ci si gioca il tutto e per tutto e la miglior amalgama dei due italiani fa la differenza quando la pallina scotta. Pur cominciando sotto nello score (2-4), il doppio tricolore trova le soluzioni per recuperare e mettere in crisi i due avversari, singolaristi di buon livello ma non abili a rete. In questa maniera si tramuta in realtà l’affermazione sul 10-5.