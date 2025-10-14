Silvio Baldini resta cauto: “Ninna nanna nel primo tempo. Io bravo? Solo se raggiungerò un obiettivo importante

Analizzare le cose nel dettaglio. Silvio Baldini non ha apprezzato l’approccio della sua Nazionale U21 quest’oggi nella sfida contro l’Armenia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2027 di categoria. Il match è finito 5-1 per gli azzurrini, ma nel primo tempo lo 0-0 col rigore sbagliato da Cher Ndour è stato poco gradito dal tecnico italiano.

“Sembrava una partita del giovedì, con una squadra che ha poca voglia. Poi nella ripresa abbiamo fatto qualche cambio e c’è stato lo spirito giusto. Per fortuna siamo stati concreti perché poi con l’atteggiamento dell’inizio si rischiano le brutte figure, le partite facili non esistono“, ha dichiarato Baldini ai microfoni della Rai.

“Abbiamo buttato via il primo tempo, l’importante era portare a casa il match, i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo. Quando si ricevono troppi complimenti sono come i sonniferi. Mi piace rimanere sulla corda e si è bravi quando si raggiungono i traguardi importanti“, ha aggiunto.

Su Francesco Camarda, autore di una doppietta, ha sottolineato: “Lui è un talento, non lo scopriamo oggi, però nel primo tempo non è stato incisivo come tutti. Abbiamo fatto la ninna nanna e così si fanno brutte figure. Nel secondo tempo abbiamo messo la sveglia“. In conclusione, in vista della sfida contro la Polonia di novembre, scontro diretto per il vertice del girone: “La prossima partita è più facile perché sappiamo che è una partita importante e quindi ci sarà un approccio diverso“.