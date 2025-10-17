Silvana Stanco argento mondiale nel trap: “Volevo vincere, ma resta una delle mie stagioni migliori”

Silvana Stanco ha conquistato una preziosa medaglia d’argento nel trap ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Atene (in Grecia). La 32enne azzurra migliora dunque il bronzo di Changwon 2018 e regala all’Italia il primo podio individuale di questa rassegna iridata, confermandosi una big internazionale della specialità un anno dopo l’argento olimpico di Parigi 2024.

Stanco si è arresa solamente alla spagnola Mar Molne Magrina, che ha dominato la finale rompendo quattro piattelli in più (su 50 tentativi) rispetto alla nostra portacolori: “Il mio obiettivo era certamente quello di arrivare a vincere il Mondiale, sono soddisfatta di come ho svolto la mia finale fino agli ultimi 10 piattelli, dove mi sono un po’ persa d’animo. Sono delusa di non essere riuscita a ottenere quello che mi aspettavo, ma la spagnola ha svolto un’ottima gara, quindi penso vada bene così“.

La nativa di Zurigo ha poi aggiunto, sempre nelle dichiarazioni a caldo riportate dal sito federale: “Quella del 2025 è stata una delle mie stagioni migliori, ma davvero molto impegnativa. Ho avuto modo di concentrarmi sulle criticità e sono pronta a lavorare ancora più duramente in vista della prossima stagione che aprirà la corsa ai Giochi di Los Angeles 2028“.

Bilancio agrodolce in casa Italia nel trap per il Direttore Tecnico Marco Conti: “Brava Silvana, che si conferma come la numero due del ranking mondiale alla fine di una gara impegnativa sotto ogni punto di vista. Sono molto dispiaciuto per la prestazione della squadra maschile. Peccato per Fabbrizi che ha sfiorato l’ingresso in finale, mentre De Filippis e Pellielo non sono riusciti a monetizzare il grande lavoro di preparazione che abbiamo fatto insieme. Lo stesso vale per Alessia Iezzi e Valentina Panza. Erano tutti pronti a fare bene, ma il responso delle pedane non è stato buono. Abbiamo ancora una gara di disputare e sono certo che cercheranno di riscattarsi“.