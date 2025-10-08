Si complica la corsa alle ATP Finals di Musetti: Auger-Aliassime potrebbe sorpassarlo già a Shanghai

Lorenzo Musetti ha perso nettamente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, cedendo di schianto al cospetto del canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 6-2. Il tennista italiano non è mai riuscito a giocare alla pari del nordamericano, subendo un break decisivo nel primo set e poi crollando in maniera netta nella seconda frazione. Si tratta di una sconfitta pesante, perché quello andato in scena sul cemento della metropoli cinese era un testa a testa fondamentale in ottica qualificazione alle ATP Finals.

Il toscano occupa l’ottavo posto nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Il 23enne ha messo da parte 3.435 punti e al momento sarebbe l’ultimo dei qualificati al torneo riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica, che si disputerà sul cemento di Torino dal 9 al 16 dicembre. L’azzurro si trova in scia all’australiano Alex de Minaur (3.545, ai quarti a Shanghai) e rischia però di subire un avvicinamento o, addirittura, un sorpasso.

Proprio Felix Auger-Aliassime si è issato virtualmente a quota 2.905 punti e staziona in decima posizione, alle spalle del britannico Jack Draper (2.990, ma ha già terminato il suo 2025 a causa di un infortunio e dunque non è un fattore nella rincorsa verso l’ammissione all’appuntamento nel capoluogo piemontese).

Il canadese affronterà ai quarti il non irresistibile francese Arthur Rinderknech e poi in un’eventuale semifinale chi avrà la meglio nel confronto tra de Minaur e il vincente di Tien-Medvedev. In caso di qualificazione in semifinale si isserebbe a 3.105 punti e si porterebbe a -320 da Musetti; in caso di accesso all’atto conclusivo volerebbe a 3.355 punti e dunque sarebbe a -80 dal tennista italiano. Se il 25enne dovesse vincere il torneo, battendo in finale chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Djokovic-Bergs e Rune-Vacherot, allora planerebbe a 3.705 punti e supererebbe Musetti.

Sarà fondamentale seguire il percorso di Auger-Aliassime a Shanghai e poi concentrarsi sulle ultime settimane di stagione: Musetti e Auger-Aliassime giocheranno il torneo ATP 250 di Bruxelles dal 13 al 19 ottobre, poi dal 20-26 ottobre saranno impegnati rispettivamente all’ATP 500 di Vienna e all’ATP 500 di Basilea. Si traccerà una riga e ci si proietterà verso il Masters 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre), che risulterà decisivo per la qualificazione alle ATP Finals.