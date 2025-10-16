Short track, prima giornata a luci e ombre per l’Italia nella seconda tappa di Montreal

Si apre con una prima giornata agrodolce per i colori azzurri la seconda tappa stagionale del World Tour 2025 di short track, in programma sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montreal proprio come l’ouverture dello scorso weekend. Da segnalare la pesante assenza causa infortunio in casa Italia di Arianna Fontana, che dovrebbe tornare in azione tra un mese a Danzica per il terzo appuntamento del circuito maggiore.

Partiamo dai 1000 metri donne, in cui nessuna delle tre italiane impegnate ha superato lo scoglio delle batterie. Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola sono avanzate poi al secondo turno dei ripescaggi e restano quindi in lizza per un posto ai quarti di finale, mentre Chiara Betti è stata eliminata definitivamente alla prima apparizione dell’inverno su questa distanza.

Buone notizie nei 500 metri uomini, con Pietro Sighel e Thomas Nadalini che hanno ottenuto brillantemente il pass per i quarti di finale mentre il giovane emergente Lorenzo Previtali è stato squalificato dalla sua batteria vedendo sfumare anche l’ipotesi ripescaggio. Sighel ha timbrato il cartellino anche nei 1500, avanzando in semifinale con una prestazione di alto profilo, mentre Nadalini e Luca Spechenhauser dovranno passare dai ripescaggi.

Il bilancio diventa negativo per quanto riguarda il capitolo staffette, in attesa del debutto della formazione maschile. La squadra femminile si è imposta nella sua batteria davanti a Giappone e Cina volando come da pronostico in semifinale, mentre l’inopinata caduta di Martina Valcepina è costata una clamorosa eliminazione nei quarti di finale alla staffetta mista azzurra.