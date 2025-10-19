Short track, l’Italia chiude una tappa difficile a Montreal con il podio della staffetta maschile

Proprio all’ultima gara l’Italia riesce a festeggiare il podio nella seconda tappa del World Tour a Montreal. La staffetta maschile si conferma nuovamente al terzo posto proprio come la scorsa settimana. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini conclude alle spalle dei padroni di casa del Canada, che festeggiano la vittoria, e dell’Olanda seconda, mentre al quarto posto concludono gli Stati Uniti.

William Dandjinou completa la tripletta e, dopo i trionfi nei 500 e 1500, piazza il successo anche nei 1000 metri. Una doppietta canadese, visto che al secondo posto si piazza Steven Dubois, mentre terzo è il sudcoreano Hwang Daeheon. Pietro Sighel viene poi squalificato dalla giuria, ma non era comunque riuscito a chiudere tra i primi tre.

Un’altra finale azzurra di giornata è quella di Elisa Confortola nei 1500 metri. La valtellinese conclude al nono posto in una gara vinta dalla sudcoreana Choi Minjeong davanti alle americane Corinne Stoddard e Kristen Santos-Griswold.

Nei 500 metri la vittoria va all’olandese Xandra Velzeboer, che precede la canadese Courtney Sarault e l’americana Kristen Santos-Griswold. La migliore delle azzurre è Martina Valcepina, che riesce a raggiungere la semifinale, ma viene poi squalificata dai giudici.