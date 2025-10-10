Short track, Italia consistente nel secondo giorno di gare del World Tour a Montreal

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare nella tappa d’apertura del World Tour di short track a Montreal (Canada). Il massimo circuito internazionale dei pattini veloci ha preso il via, in una stagione estremamente importante che avrà nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il culmine. Sul ghiaccio canadese, come nel day-1, qualificazioni nelle distanze che non si sono disputate ieri.

Nei 1000 metri maschili Pietro Sighel ha fatto la voce grossa nella propria heat, prevalendo col crono di 1:26.343 davanti al sudcoreano Daeheon Hwang (1:26.437) e all’ungherese Wonjun Moon (1:26.633). Pass per i quarti di finale come Luca Spechenhauser (2° in 1:25.011), preceduto dall’altro sudcoreano Dong Min Shin (1:24.925). Sarà costretto ad andare ai ripescaggi Thomas Nadalini, giunto terzo nella heat 3 vinta dal polacco Felix Pigeon.

Rimanendo in ambito maschile la staffetta tricolore ha ottimamente impressionato nei quarti di finale, imponendosi in 6:57.762 davanti al Giappone (6:57.931) e alla Polonia (6:57.995). Qualificazione alle semifinali centrata, come avevano fatto ieri le ragazze.

Avanzano ai quarti di finale dei 500 metri Arianna Fontana e Martina Valcepina. La campionessa valtellinese è giunta seconda nella heat 8 in 43.436, alle spalle dell’americana Corinne Stoddard (42.786) e davanti alla russa Alena Krylova (43.841). Stesso riscontro per Valcepina, in piazza d’onore (43.837) dietro alla sudcoreana Minjeong Choi (43.540). Costretta ai ripescaggi Chiara Betti, terza nella quinta batteria (42.987) vinta dalla canadese Courtney Sarault (42.881).

In conclusione, nei 1500 metri femminili Elisa Confortola ha centrato il target delle semifinali, vincendo la heat 5 in 2:32.009 davanti alla cinese Yize Zang (2:32.250). Seconda e in semifinale Gloria Ioriatti (2:30.499) dietro all’olandese Xandra Velzeboer (2:30.251) e avanti anche Fontana, dopo essere stata danneggiata dalla cinese Li Gong nell’ultima batteria.