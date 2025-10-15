Short track, i convocati dell’Italia per la seconda tappa a Montreal. Arianna Fontana assente per infortunio

Arianna Fontana non prenderà parte alla seconda tappa del World Tour di short track, che andrà in scena dal 16 al 19 ottobre sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montreal (Canada). L’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi Invernali era caduta la scorsa domenica durante la semifinale dei 500 metri in seguito a un contatto con un’avversaria e non aveva poi preso parte alla finale B su quella distanza e alle prove sui 1500 metri (sempre nell’ambito del World Tour).

La FISG ha spiegato l’assenza della valtellinese in terra nordamericana, dove si era disputata anche la prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante: “Si tratta di uno stop precauzionale, è meglio evitare rischi inutili. Si sta sottoponendo agli esami del caso e avremo un quadro chiaro della situazione nei prossimi giorni. Il suo posto sui 500 e sui 1500 metri verrà preso da Arianna Sighel, mentre sui 1000 sarà sostituita da Chiara Betti”.

Pietro Sighel sarà ai nastri di partenza dopo essersi imposto sui 1000 metri e aver centrato la seconda posizione sui 500 metri, oltre a guidare la staffetta verso la terza posizione finale nel primo appuntamento di Montreal. Sono stati convocati undici azzurri: tra le donne spazio a Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Martina Valcelpina; tra gli uomini, oltre a Sighel, confermati Andrea Cassinelli, Alessandro Loreggia, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenauser.

L’High Performance Director Kenan Gouadec ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Il primo weekend è stato molto positivo. La squadra ha dimostrato di essere presente, forte e pronta per questa stagione. I risultati sarebbero potuti essere anche migliori, perché per esempio sia la staffetta maschile che quella femminile sono cadute in finale. Però si è visto come il nostro livello sia alto“.

CONVOCATI ITALIA WORLD TOUR SHORT TRACK

DONNE: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Martina Valcelpina.

UOMINI: Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Alessandro Loreggia, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenauser.