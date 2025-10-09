Short track, come funzionano le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il regolamento per le staffette

Il World Tour di Short Track, che comincerà nel fine settimana a Montreal, definirà i contingenti a disposizione di ogni Paese ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Le quattro tappe programmate fra il Quebec (doppio appuntamento in questo mese di ottobre) e l’Europa (Danzica e Dordrecht nella seconda metà di novembre) definiranno il numero di uomini e donne iscrivibili all’appuntamento a Cinque cerchi.

L’Italia ha il privilegio di essere la nazione ospitante, dunque ha già garantito un posto in ogni gara individuale (500 metri, 1.000 metri e 1.500 metri in ambedue i sessi) e soprattutto ha la sicurezza di potersi schierare in ogni staffetta. Non ci sarà alcun patema legato alla qualificazione nelle prove a squadre (campo partenti ristretto a 8 negli uomini e nelle donne, a 12 nella mista), determinata dai tre migliori risultati conseguiti da ogni Paese nell’arco delle quattro tappe del World Tour.

Per il resto, il movimento azzurro potrà avere fino a un massimo di 3 atleti in ogni distanza individuale (vale per la nostra nazione, così come per tutte le altre). A stabilire i contingenti sarà la Special Olympic Qualification Classification (SOQC), basata sui tre migliori risultati ottenuti nel World Tour assegnando i punti del World Ranking.

Ci saranno 32 posti per i 500 e i 1.000, mentre saranno 36 per i 1.500. Le quote non sono nominali, ma vengono assegnate a ogni Paese. Dopodiché, i tecnici di ogni nazione decideranno chi convocare per Milano Cortina 2026. Si può arrivare a registrare un massimo di 5 atleti per sesso (nel caso si qualifichi la staffetta e si arrivi a un totale di 8 quote sommando le tre distanze).

L’Italia, come detto è privilegiata, come tutti coloro che organizzano i Giochi olimpici. La nazione ospitante ha già garantita la possibilità di iscrivere 4 uomini e 4 donne. Per salire a quota 5 bisognerà raggiungere il numero magico delle 8 quote complessive a livello individuale (pertanto almeno 3 qualificati su due distanze e almeno 2 su un’altra).