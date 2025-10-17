Serie A1 femminile, quarta giornata. Novara in fuga, ma dietro è bagarre. Derby a Firenze e Villafranca Piemonte

Si ricomincia, ma senza le regine dello scorso anno. La Serie A1 femminile entra nel vivo con la quarta giornata, mentre Conegliano e Milano si fermano per contendersi sabato a Trieste la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. Il campionato, però, non rallenta: in vetta comanda Novara, imbattuta e sorprendente nonostante un’infermeria affollata, seguita da un gruppo di inseguitrici pronte a sfruttare l’occasione per accorciare. Dietro, la classifica è corta e ogni sfida pesa doppio: tra derby, rivalità e scontri diretti, la domenica di volley promette spettacolo. Si parte alle 16 con Bergamo-Novara, poi alle 17 spazio ai duelli di Chieri, Villafranca, Scandicci e Pesaro, con chiusura alle 18 a Macerata, dove la sfida salvezza contro Perugia chiuderà un turno ad alta tensione.

Bergamo – Igor Gorgonzola Novara. Domenica alle 16 alla Choruslife Arena, la Bergamo torna in campo dopo la sconfitta al tie-break di Busto Arsizio e ospita la capolista Novara, ancora imbattuta dopo il 3-0 casalingo su Chieri. Le lombarde hanno mostrato carattere e solidità a muro, con Cese Montalvo Ailama e Mlejnikova protagoniste in attacco, mentre Kipp e Manfredini hanno garantito equilibrio nei momenti più tesi del match. La squadra di Carlo Parisi cerca continuità, ma di fronte troverà una Novara che, pur priva di molte titolari, continua a vincere grazie al collettivo e alla regia di Cambì, capace di valorizzare un gruppo ordinato e aggressivo. Le piemontesi hanno brillato con Ishikawa e Alsmeier, entrambe in doppia cifra, sostenute dalla prova solida al centro di Bonifacio e Igiede. Sfida tra due squadre agli antipodi per condizione e ambizioni, ma accomunate da un alto livello tecnico e dalla volontà di confermare il buon avvio di stagione.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Eurotek Laica Uyba. Domenica alle 17 al PalaFenera di Chieri andrà in scena una sfida che promette equilibrio e intensità tra due formazioni reduci da risultati opposti. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, sconfitta 3-0 a Novara, vuole subito reagire davanti al proprio pubblico dopo una prova in cui, nonostante la buona verve offensiva di Nervini e Cekulaev, ha sofferto la maggiore continuità delle piemontesi. Dall’altra parte la Eurotek Laica Uyba arriva col morale alto dopo il 3-2 casalingo su Bergamo, firmato dalle prove maiuscole di Battista, eletta MVP con 27 punti, e di Obossa, autrice di 15 palloni vincenti. Le lombarde hanno mostrato carattere e solidità nei momenti decisivi, ribaltando un match complicato con lucidità e qualità al servizio. Sarà un confronto tra la freschezza e la spinta delle giovani di Nicola Negro e l’esperienza del gruppo guidato da Enrico Barbolini, deciso a dare continuità alla prima gioia stagionale.

Wash4green Monviso Volley – Honda Cuneo Granda Volley. Derby piemontese ad alta intensità quello in programma domenica alle 17 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4green Monviso Volley cerca riscatto dopo il 3-1 subito a Perugia, mentre la Honda Cuneo Granda Volley arriva con il morale alle stelle grazie al clamoroso 3-0 inflitto a Scandicci. Le padrone di casa di Michele Marchiaro hanno mostrato buona organizzazione e fasi di gioco convincenti, trascinate da Davyskiba (16 punti), Malual e Akrari, ma hanno pagato troppi passaggi a vuoto nei momenti decisivi. Dall’altra parte, Cuneo ha impressionato per compattezza e lucidità: l’MVP Erika Pritchard (27 punti) e Diop (10) sono state decisive in attacco, mentre Pucelj e Cecconello hanno dominato a muro e in ricezione. Una sfida che promette equilibrio e ritmo alto, tra una neopromossa desiderosa di trovare continuità e una formazione cuneese che, con l’entusiasmo dell’ultimo successo, punta a confermarsi tra le rivelazioni di questo inizio stagione.

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze. Derby toscano ad alto tasso di rivalità quello in programma domenica alle 17 al Pala Big Mat di Firenze, dove la Savino Del Bene Scandicci andrà a caccia di un riscatto immediato dopo la clamorosa sconfitta subita a Cuneo. Le campionesse d’Europa hanno vissuto una serata difficile, con Antropova poco incisiva (14 punti con il 35% in attacco) e un attacco di squadra fermato all’11% di efficienza, nonostante le buone prove di Skinner e Weitzel. Coach Gaspari chiede una reazione di orgoglio, soprattutto in continuità e nella gestione dei momenti delicati. Di fronte, un Bisonte Firenze galvanizzato dal successo al tie-break su Macerata, trascinato dai 24 punti di una strepitosa Knollema, MVP del match, e dai contributi preziosi di Malesevic e Bukilic. La squadra di Chiavegatti, che ha mostrato carattere e qualità nel rimontare due set di svantaggio, arriva all’appuntamento con fiducia e voglia di stupire ancora. Una sfida dal fascino particolare, con Scandicci costretta a ripartire e Firenze pronta a misurare le proprie ambizioni contro una big ferita.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Derby dell’Adriatico dal sapore speciale quello in programma domenica alle 17 al Pala Megabox di Pesaro, dove la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia affronta l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione romagnola all’esordio assoluto in Serie A1. Le padrone di casa, guidate da Andrea Pistola, vogliono riscattarsi dopo il ko per 3-1 contro Milano, gara nella quale Erblira Bici (20 punti) e Sonia Candi (12 con il 53% in attacco) hanno comunque offerto prestazioni solide. Vallefoglia, che ha già mostrato sprazzi di buon gioco, cerca ora continuità per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dall’altra parte, la neopromossa San Giovanni di Massimo Bellano è ancora a caccia dei primi punti: contro Conegliano ha lottato finché ha potuto, ma ha pagato dazio in ricezione e nella gestione dei break nonostante i buoni tentativi di Ortolani e Nardo. Il confronto tra marchigiane e romagnole promette intensità e orgoglio: per la Megabox l’occasione di rimettersi in marcia, per la Omag-Mt la possibilità di sbloccarsi e firmare la prima, storica vittoria nella massima serie.

Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Sfida delicata al Fontescodella, domenica alle 18, tra due formazioni che cercano punti pesanti per uscire dalle retrovie. La Cbf Balducci Hr Macerata di Federico Chiavegatti, ancora senza vittorie, prova a sbloccarsi dopo il 3-2 subito a Firenze: Kokkonen (25 punti) e Mazzon hanno guidato l’attacco, sostenute dalla regia di Bonelli e dalla solidità di Caforio in difesa. Buoni segnali anche da Kockarevic e Crawford, ma servirà maggiore continuità nei momenti chiave. La Bartoccini-Mc Restauri Perugia arriva invece con fiducia dopo il 3-1 su Monviso, trascinata da una straordinaria Gardini (22 punti), ben supportata da Perinelli e Markovic, con Mazzaro efficace al centro e Sirressi impeccabile in seconda linea. Coach Andrea Giovi punta a confermare la crescita di un gruppo che, con equilibrio e carattere, vuole ritagliarsi spazio nelle zone nobili della classifica.