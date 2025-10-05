Serie A1 femminile, che spettacolo già dalla prima giornata: subito Uyba–Conegliano e debutti storici

La Serie A1 femminile Tigotà 2025/26 è pronta ad alzare il sipario con una prima giornata che promette spettacolo ed emozioni. Il campionato delle campionesse del mondo parte subito col botto, mettendo di fronte storie e ambizioni diverse: dalle grandi favorite Conegliano, Scandicci, Novara e Milano alle matricole che sognano di sorprendere, come Monviso e soprattutto San Giovanni in Marignano, al debutto assoluto nella massima serie dopo una lunga rincorsa.

L’esordio offrirà già incroci di grande fascino, a cominciare dal big match di Busto Arsizio, dove la Uyba ospita le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano, e dal derby lombardo tra Milano e Bergamo. A Pinarella di Cervia andrà invece in scena la storica “prima” di San Giovanni contro la corazzata Novara, mentre a Firenze le padrone di casa sfideranno la rinnovata Chieri, una delle outsider più attese. Perugia–Vallefoglia e Macerata–Cuneo metteranno subito in palio punti pesanti per la salvezza, mentre Monviso proverà a misurarsi con la potenza di Scandicci. Un avvio ricco di storie e motivi di interesse, con il livello tecnico del campionato più alto che mai e la certezza di un torneo destinato a regalare sorprese.

La nuova Serie A1 femminile si apre con un big match subito di grande fascino: la Uyba Busto Arsizio ospita le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano. La squadra di Enrico Barbolini ha cambiato molto in estate, puntando sull’esperienza di Seki in regia e sul ritorno di Gennari in banda, affiancate dalle novità Eckl e Parra, mentre in posto due ci sarà Obossa. Una formazione giovane e rinnovata, con l’entusiasmo di chi vuole subito misurarsi contro la corazzata del campionato. Dall’altra parte la Imoco di Daniele Santarelli riparte dal blocco storico che ha dominato gli ultimi anni: in regia Wolosz, opposta la fuoriclasse Haak, schiacciatrici di livello mondiale come Gabi e Zhu, al centro Chirichella e Fahr, con De Gennaro leader della seconda linea. Una rosa arricchita dall’arrivo di Daalderop per aumentare ulteriormente le opzioni. Busto cerca l’impresa davanti al proprio pubblico, Conegliano vuole confermare da subito il proprio ruolo di favorita.

Esordio casalingo di fuoco per il neopromosso Monviso Volley, che alla prima assoluta in Serie A1 affronta la corazzata Savino Del Bene Scandicci. La squadra di Michele Marchiaro si presenta al debutto con un organico fortemente rinnovato: in regia ci sarà Battistoni, al centro la solidità di Sylves e Akrari, in posto quattro la potenza della bielorussa Davyskiba accanto a D’Odorico, mentre in diagonale l’opposta sarà Malual, ex Firenze, con Moro a guidare la seconda linea. Un sestetto che mescola entusiasmo e voglia di sorprendere. Dall’altra parte, però, arriva una delle pretendenti allo scudetto: Marco Gaspari riparte dalla regia di Ognjenovic e dalla straordinaria opposta Antropova, supportate da un reparto schiacciatrici di livello mondiale con Bosetti e la statunitense Skinner. Al centro Mancini e Graziani, con la sicurezza di Castillo in seconda linea. Per Monviso sarà subito un test durissimo, per Scandicci l’occasione di confermare la propria ambizione tricolore.

Tra le sfide più interessanti di giornata c’è quella in programma al Pala BigMat il Bisonte Firenze ospita la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, formazione che si presenta come una delle outsider più attese della stagione. Le piemontesi, guidate dal nuovo coach Nicola Negro, hanno rivoluzionato l’organico con gli arrivi di Németh in posto due, della regista olandese Van Aalen e delle giovani Nervini e Cekulaev, oltre alla conferma della centrale Gray. Sarà assente però Alice Degradi, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio che l’ha fermata al Mondiale. Dall’altra parte, Firenze di Federico Chiavegatti punta su una diagonale nuova con Morello e l’opposta serba Bukilic, oltre all’innesto pesante di Villani e della schiacciatrice olandese Knollema. In campo due squadre profondamente rinnovate, entrambe in cerca di certezze: Chieri sogna di confermare le proprie ambizioni d’alta classifica, Firenze vuole iniziare col piede giusto davanti al proprio pubblico.

Il Pala Barton Energy ospita una sfida subito intrigante: la Bartoccini Mc Restauri Perugia affronta la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Le umbre, guidate da Andrea Giovi, arrivano al debutto con entusiasmo dopo il successo nel Memorial Avalle e con un organico molto rinnovato: in regia ci sarà ancora Maria Irene Ricci, al centro la solidità di Mazzaro e della belga Lemmens, in banda spiccano la confermata Gardini e la tedesca Jatzko, mentre in diagonale l’opposta statunitense Williams promette potenza e punti pesanti. Dall’altra parte, le tigri di Andrea Pistola puntano con decisione ai play-off dopo un mercato ambizioso che ha portato innesti come la palleggiatrice spagnola Lazaro, la schiacciatrice Ungureanu e la centrale croata Butigan, confermando la capitana Bici in diagonale. Perugia vuole partire col piede giusto davanti al suo pubblico, Vallefoglia cerca continuità per confermarsi tra le sorprese del campionato.

Derby lombardo di grande fascino alla Candy Arena di Monza con la Numia Vero Volley Milano che ospita Bergamo. Milano parte con i favori del pronostico: coach Stefano Lavarini riparte dall’asse Bosio–Egonu, con una batteria di attaccanti di altissimo livello come Pietrini, Piva e la statunitense Lanier, oltre a un reparto centrali formato da Danesi e Kurtagic che garantisce solidità ed esperienza. Una squadra costruita per puntare allo scudetto, che al debutto vuole subito confermare le proprie ambizioni. Dall’altra parte, però, Bergamo di Carlo Parisi arriva carica di entusiasmo e con diversi nomi di qualità: dall’opposta americana Kipp, reduce dall’esperienza al Vakifbank, alla confermata cubana Cese Montalvo, fino alla promettente palleggiatrice Eze e alla schiacciatrice ceca Mlejnkova. Le rossoblù sanno di partire sfavorite, ma in un derby tutto può accadere e il carattere bergamasco potrebbe rendere la sfida più equilibrata del previsto.

È il giorno più atteso da San Giovanni in Marignano che debutta in Serie A1, un traguardo inseguito per oltre dieci anni e finalmente realtà. Al Palasport di Pinarella di Cervia, la Omag-Mt Consolini Volley scenderà in campo per la prima volta nel massimo campionato italiano, sostenuta dall’entusiasmo di un territorio che ha accompagnato passo dopo passo la scalata dalla B2 fino al sogno della A1. L’esordio non sarà dei più semplici: di fronte ci sarà la Igor Gorgonzola Novara, una delle grandi favorite per lo scudetto, reduce dal successo alla Courmayeur Cup contro avversarie di altissimo livello come Conegliano e Scandicci.

Coach Massimo Bellano affiderà la regia alla tedesca Straube, con l’esperta Ortolani opposta e una batteria di giovani e motivatissime attaccanti. Ma la corazzata piemontese, guidata da Lorenzo Bernardi, risponde con stelle come la belga Herbots, la giapponese Ishikawa e una linea di centrali di primo piano, da Bonifacio a Baijens. Per le romagnole sarà un battesimo di fuoco, ma anche la festa di un’intera comunità che per la prima volta abbraccia il volley di A1.

È già tempo di scontri diretti in chiave salvezza nella prima giornata di Serie A1 femminile: al Fontescodella si affrontano la neopromossa CBF Balducci HR Macerata e il rinnovato Cuneo Granda Volley. Per le marchigiane si tratta del ritorno nel massimo campionato dopo la storica promozione conquistata ad aprile: coach Valerio Lionetti riparte dal talento di Decortes e dall’esperienza della palleggiatrice Bonelli, affiancate da innesti di spessore come la serba Kockarević, la finlandese Kokkonen e la centrale argentina Farriol.

Dall’altra parte della rete, Cuneo si presenta con ambizioni di riscatto dopo una stagione complicata e con una rosa profondamente rinnovata dal nuovo tecnico Francois Salvagni. Riflettori puntati sulla potenza offensiva di Diop, tornata in A1 dopo l’esperienza a Messina, e sulle nuove centrali americane Reagor e Keene, oltre alle confermate Signorile e Martinez.