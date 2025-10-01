Serie A1 basket femminile 2025-2026: tutte le italiane (convocabili) squadra per squadra

Prima di andare a scoprire tutto il novero delle italiane al via della stagione sportiva 2025-2026 per quanto riguarda la Serie A1 di basket femminile, alcune annotazioni sono doverose. Innanzitutto, le regole nel femminile circa la composizione delle squadre sono diverse rispetto alla controparte maschile: se là si può fare un 6+6 o un 5+5, qui c’è il tetto sulle straniere, che sono 4 a roster. Il tutto con qualche giocatrice che arriva “a gettone” perché altre devono ancora terminare in WNBA oppure attendere uno specifico giorno prima di debuttare.

Per questo le italiane a roster sono spesso tante, tantissime, e ce n’è un po’ per tutte le possibilità, passando dalle big tra Schio, Venezia e, in generale, le squadre che puntano ai playoff e, invece, altre formazioni che puntano molto sulle giovani da lanciare o su chi avrebbe meno spazio in squadre più rinomate.

Va inoltre rimarcato come le varie società abbiano inserito nelle liste di LBF, qui fedelmente riportate secondo l’apparizione proprio in quella sede, anche giocatrici che difficilmente vedranno il campo in stagione e che appartengono il più delle volte ai roster delle categorie giovanili (non è sempre così, perché le facenti parte delle Nazionali under avranno di che farsi valere, ma il discorso legato alle aggregate è frequentissimo).

FAMILA WUBER SCHIO

0 Sofia Di Giacomo (ala/centro, Italia, 2007) – Dalle giovanili

6 Giorgia Sottana (175 cm; play/guardia, Italia, 1988) – Confermata

7 Carlotta Zanardi (173 cm; play/guardia, Italia, 2005) – Confermata

8 Costanza Verona (170 cm; play, Italia, 1999) – Confermata

14 Ilaria Panzera (180 cm; guardia, Italia, 2002) – Confermata

22 Olbis Andrè (192 cm; centro, Italia, 1992) – Confermata

24 Cecilia Zandalasini (192 cm; ala, Italia, 1996) – Dal Galatasaray

31 Jasmine Keys (187 cm; ala/centro, Italia, 1997) – Confermata

UMANA REYER VENEZIA

6 Matilde Villa (170 cm; play, Italia, 2004) – Confermata

7 Giuditta Nicolodi (185 cm; ala, Italia, 1995) – Confermata

9 Francesca Pan (183 cm; guardia/ala, Italia, 1997) – Confermata

10 Francesca Pasa (173 cm; play, Italia, 2000) – Dall’ASVEL Femenin

13 Lorela Cubaj (193 cm; centro, Italia, 1999) – Confermata

19 Martina Fassina (183 cm; guardia/ala, Italia, 1999) – Confermata

20 Anna Sablich (170 cm; play/guardia, Italia, 2009) – Dalle giovanili

22 Mariella Santucci (170 cm; play, Italia, 1997) – Confermata

30 Isabel Hassan (186 cm; guardia/ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili

44 Emma D’Este (192 cm; centro, Italia, 2007) – Dalle giovanili

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

2 Silvia Pastrello (179 cm; guardia, Italia, 2001) – Da Sassari

4 Emma Giacchetti (178 cm; play/guardia, Italia, 2007) – Confermata

9 Stefania Trimboli (176 cm; play, Italia, 1996) – Confermata

12 Beatrice Ceré (182 cm, ala, Italia, 2007) – Confermata

15 Maria Miccoli (183 cm; ala, Italia, 1995) – Dalla Reyer Venezia

20 Sara Madera (187 cm; ala/centro, Italia, 2000) – Confermata

55 Francesca Grande (186 cm; ala/centro, Italia, 2006) – Confermata

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI

2 Rae Lin D’Alie (159 cm; play, Italia-USA, 1987) – Confermata

3 Irene Guarise (173 cm; play/guardia, Italia, 2003) – Confermata

6 Marta Squizzato (165 cm; guardia, Italia, 2007) – Confermata

8 Milena Mioni (186 cm; ala/centro, Italia, 2001) – Da San Giovanni Valdarno

9 Caterina Gilli (183 cm; ala, Italia, 2002) – Confermata

10 Beatrice Del Pero (180 cm; guardia, Italia, 1999) – Confermata

11 Maria Pilatone (178 cm; guardia, Italia, 2007) – Confermata

12 Vittoria Ibba (162 cm; play, Italia, 2010) – Dalle giovanili

16 Sara Ferraro (175 cm; play/guardia, Italia, 2003) – Confermata

20 Mara Fantinato (181 cm; ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili

26 Aurora Donato (170 cm; guardia/ala, Italia, 2008) – Confermata

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET

0 Caterina Dotto (168 cm; play, Italia, 1993) – Confermata

5 Anastasia Conte (174 cm; play/guardia, Italia, 2000) – Dal Geas Sesto San Giovanni

7 Matilde Carosi (174 cm; guardia/ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili

8 Sara Toffolo (184 cm; ala, Italia, 2000) – Confermata

10 Francesca Leonardi (186 cm; ala, Italia, 2002) – Confermata

12 Alexandra Lokoka Iliyo (185 cm; ala, Italia, 2008) – Dalle giovanili

13 Arianna Arado (186 cm; ala/centro, Italia, 2004) – Confermato

14 Paula Suarez (182 cm; play/guardia, Spagna, 2003) – Da George Mason

16 Carlotta Cocuzza (170 cm; play/guardia, Italia, 2007) – Dalle giovanili

33 Francesca Melchiori (174 cm; guardia, Italia, 1993) – Confermata

41 Elisa Penna (186 cm; ala, Italia, 1995) – Confermata

GEAS SESTO SAN GIOVANNI

3 Gina Conti (177 cm; play, Italia-USA, 1999) – Confermata

7 Martina Kacerik (181 cm; guardia, Italia, 1996) – Da Campobasso

12 Valeria Trucco (192 cm; ala/centro, Italia, 1999) – Confermata

13 Olivia Ostoni (175 cm; guardia, Italia, 2007) – Dalle giovanili

15 Cristina Osazuwa (191 cm; centro, Italia, 2005) – Da Costa Masnaga

16 Adele Maria Cancelli (191 cm; centro, Italia, 2004) – Da Udine

30 Beatrice Attura (170 cm; play, Italia, 1994) – Dal Derthona Basket

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA

1 Deborah Varone (184 cm; ala/centro, Italia, 2007) – Da La Spezia

3 Rosa Cupido (167 cm; play, Italia, 1992) – Confermata

7 Emilia Naddeo (174 cm; ala, Italia, 2008) – Dalle giovanili

8 Francesca Baldassarre (177 cm; play, Italia, 2008) – Confermata

9 Raffaella Potolicchio (165 cm; guardia, Italia, 1990) – Confermata

14 Matilde Angelucci (163 cm; play, Italia, 2009) – Dalle giovanili

20 Greta Carnasciali (172 cm; ala, Italia, 2011) – Dalle giovanili

22 Francesca Evangelista (175 cm; ala, Italia, 2008) – Confermata

26 Isabel Pansini (175 cm; ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili

28 Giorgia Silvestri (161 cm; guardia, Italia, 2009) – Dalle giovanili

30 Donatina Pietrafresa (164 cm; guardia, Italia, 2010) – Dalle giovanili

31 Marie Carmen Sorbo (160 cm; guardia, Italia, 2009) – Dalle giovanili

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

0 Ludovica Sammartino (186 cm; ala, Italia, 2005) – Da Moncalieri

5 Debora Carangelo (163 cm; play, Italia, 1992) – Confermata

6 Emanuela Trozzola (170 cm; play, Italia, 2006) – Dalla Virtus Cagliari

9 Martina Spinelli (185 cm; ala grande, Italia, 2002) – Da Alpo

28 Ashley Egwoh (193 cm; centro, Italia, 2002) – Da Treviso

55 Anna Turel (174 cm; guardia, Italia, 2002) – Da Faenza

RMB BRIXIA BASKET

3 Margherita Bordiga (175 cm; guardia, Italia, 2007) – Confermata

5 Anna Togliani (172 cm; play, Italia, 2007) – Confermata

9 Sara Legnamini (180 cm; ala, Italia, 2007) – Dalle giovanili

14 Martina Crippa (188 cm; ala, Italia, 2006) – Da Giussano

15 Sofia Balzani (play, Italia, 2010) – Confermata/Giovanili

17 Lucrezia Scalvini (177 cm; guardia, Italia, 2005) – Confermata

19 Sofia Frustaci (176 cm; guardia, Italia, 2001) – Da Alpo

23 Giulia Bongiorno (180 cm; play, Italia, 2000) – Confermata

26 Francesca Stefana (170 cm; ala, Italia, 2007) – Dalle giovanili

LOGIMAN BRONI

3 Silvia Colognesi (182 cm; ala/centro, Italia, 2002) – Da Empoli

9 Giulia Natali (176 cm; guardia, Italia, 2002) – Da Sassari

11 Angelica Castellani (170 cm; play, Italia, 2000) – Da Empoli

12 Nicole Manizza (183 cm; ala/centro, Italia, 2008) – Dalle giovanili

13 Carlotta Gianolla (185 cm; ala/centro, Italia, 1997) – Da Ancona

14 Martina Crippa (178 cm; play, Italia, 1989) – Da Schio

15 Alice Milani (175 cm; guardia, Italia, 1999) – Dal Derthona Basket

16 Grace Sangan (170 cm; guardia, Italia, 2004) – Dalle Milano Basket Stars

20 Maia Perri Trovato (Italia, 2008) – Dal Basket Femminile Milano

24 Joann Sangan (Italia, 2008) – Dalle Milano Basket Stars

PANTHERS ROSETO

5 Lavinia Lucantoni (180 cm; play, Italia, 2005) – Confermata

6 Silvia Nativi (181 cm; play, Italia, 2002) – Da Northern Colorado

7 Giulia Moroni (168 cm; play/guardia, Italia, 2004) – Dal Sanga Milano

8 Beatrice Caloro (175 cm; guardia/ala, Italia, 2004) – Confermata

10 Aurora Farabello (171 cm; play/guardia, Italia, 2007) – Confermata

20 Lucrezia Coser (177 cm; ala, Italia, 1998) – Confermata

29 Paola Ciommo Rianna (180 cm; guardia/ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili

97 Fatou Tall Ndeye (188 cm; ala/centro, Italia, 2008) – Dalle giovanili